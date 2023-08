Le soja de Chicago a légèrement progressé vendredi avant la publication d'un rapport clé sur l'offre et la demande aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée, bien que le marché soit prêt à subir une baisse hebdomadaire en raison de l'amélioration des conditions météorologiques qui pèse sur les prix.

Le maïs et le blé ont légèrement baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,1% à 13,19 dollars le boisseau, à 00h24 GMT. Le maïs a perdu 0,1% à 4,95-3/4 dollars le boisseau et le blé a cédé 0,2% à 6,36 dollars le boisseau.

* Le soja est en baisse de plus de 1% cette semaine, se dirigeant vers une troisième semaine de pertes, tandis que le blé et le maïs sont largement inchangés.

* Les analystes prévoient en moyenne que les estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales réduiront les prévisions de production de soja et de maïs aux Etats-Unis.

* La récolte de maïs pourrait encore être la deuxième plus importante jamais enregistrée, les conditions météorologiques devenant plus favorables.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a déclaré jeudi que les ventes à l'exportation de soja ont totalisé 1,503 million de tonnes métriques au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 août. Les analystes avaient prévu un total hebdomadaire compris entre 300 000 et 1,8 million de tonnes métriques.

* La Chine, premier acheteur de l'oléagineux, a représenté 767 800 tonnes métriques, reflétant une récente série d'accords.

* Les ventes à l'exportation de maïs de 908 800 tonnes métriques ont été conformes aux attentes de 275 000 tonnes métriques à 1,2 million de tonnes métriques. Les ventes à l'exportation de blé de 561 200 tonnes métriques ont dépassé la limite supérieure des prévisions qui allaient de 200 000 à 500 000 tonnes métriques.

* L'Ukraine a annoncé jeudi la mise en place d'un "couloir humanitaire" pour permettre aux cargos bloqués dans ses ports de naviguer jusqu'à la mer Noire, suggérant une réponse au récent retrait de la Russie d'un accord sur un couloir céréalier.

* Il y a plus de 95% de chances que les conditions El Niño prévalent de décembre 2023 à février 2024, a déclaré jeudi un prévisionniste météorologique du gouvernement américain, exacerbant les risques de vagues de chaleur et d'inondations dans plusieurs pays.

* En Argentine, les agriculteurs ont fini de semer 6 millions d'hectares de blé, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires, avertissant que les conditions sèches commencent à affecter la récolte 2023/24 dans le nord du pays.

* Environ 11 % de la superficie ensemencée commence à montrer des signes de stress hydrique, a indiqué la bourse dans un rapport hebdomadaire sur les cultures, en raison du manque de précipitations dans le nord du pays.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et le maïs du CBOT jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient à égalité avec les contrats à terme sur le soja et le blé.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les actions mondiales et le dollar ont légèrement augmenté jeudi après que l'inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis se soit modérée en juillet et ait renforcé l'espoir que la Réserve fédérale soit proche de la fin de son cycle de hausse des taux, mais les investisseurs sont restés prudents quant aux données qui doivent arriver avant la prochaine réunion des décideurs politiques.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB du Royaume-Uni Est 3M/3M Juin 0600 PIB du Royaume-Uni Estimation MM, YY Juin 0600 Production manufacturière du Royaume-Uni MM Juin 0600 PIB du Royaume-Uni Préliminaire QQ, YY T2 0645 France IPC (norme UE) Final MM, YY Juillet 1230 US PPI Machine Manuf'ing Juillet 1400 US U Mich Sentiment Prelim Aug (Reportage par Naveen Thukral ; Editing par Subhranshu Sahu)