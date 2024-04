Le soja a chuté jeudi à la suite de données hebdomadaires plus faibles que prévu sur les ventes à l'exportation du ministère américain de l'agriculture (USDA), de l'augmentation saisonnière de l'offre due à la récolte sud-américaine et de la baisse des prix du soja.

Le maïs a terminé sur une note ferme grâce à des achats d'aubaine en fin de séance, bien que les ventes hebdomadaires à l'exportation aient atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis près de trois mois, mais soient restées conformes aux estimations commerciales.

Le blé a reculé après que le négociant en céréales russe Aston a démenti que les autorités locales avaient interrompu certaines de ses exportations, atténuant ainsi les inquiétudes récentes concernant le ralentissement des expéditions de la part du premier pays fournisseur de blé au monde.

L'affaiblissement du dollar a toutefois soutenu le marché.

Les négociants surveillent les conditions météorologiques dans le Midwest américain avant les semis de maïs qui devraient s'intensifier au cours des prochaines semaines.

Alors que la pluie et la neige dans le centre de la ceinture de maïs devraient augmenter les réserves d'humidité du sol, des prévisions de températures plus élevées plus tard dans le mois pourraient faciliter le travail dans les champs.

Les contrats à terme sur le soja se sont rapprochés de leur plus bas niveau de mercredi en un mois, les ventes nettes à l'exportation des États-Unis la semaine dernière ayant été inférieures aux attentes du marché, avec 194 220 tonnes métriques, selon les données hebdomadaires de l'USDA publiées jeudi.

Les analystes ont déclaré que l'annonce quotidienne par l'USDA de 152 404 tonnes de ventes supplémentaires au Mexique n'offrait que peu de soutien alors que les expéditions brésiliennes s'accélèrent et que les ventes américaines depuis le début de la saison restent inférieures d'environ 19 % à celles de l'année dernière.

Selon Brian Splitt, cofondateur d'AgMarket.Net, la demande de soja américain pour les nouvelles récoltes reste également insuffisante.

"L'importante récolte brésilienne empêche vraiment cette demande de se concrétiser.

Le soja de mai du CBOT a perdu 2-1/4 cents à 11,80 dollars le boisseau, tandis que le maïs de mai a augmenté de 3-1/2 cents à 4,35-1/4 dollars le boisseau.

Le blé de mai du CBOT a augmenté d'un quart de cent à 5,56-1/4 dollars le boisseau.

En Russie, la hausse des prix, le temps sec et les rapports sur les retards des expéditions à l'exportation ont soutenu les marchés internationaux du blé, mais les inquiétudes concernant les approvisionnements russes ont été tempérées par les signes que les flux d'exportation restent importants et par le refus d'Aston. (Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Subhranshu Sahu, Sherry Jacob-Phillips, David Evans et David Gregorio)