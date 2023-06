Les contrats à terme sur le soja ont bondi d'environ 6 % vendredi après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a annoncé des plantations de soja pour 2023 et des stocks pour le 1er juin nettement inférieurs aux prévisions, tandis que les contrats à terme sur le maïs ont chuté en raison d'une superficie plus importante que prévu.

Les contrats à terme sur le maïs ont chuté en raison d'une superficie plus importante que prévu. Les contrats à terme sur le blé ont chuté en même temps que le maïs, malgré des stocks de blé trimestriels moins importants que prévu.

Sur le Chicago Board of Trade, le soja de novembre a gagné 77 1/2 cents à 13,43 1/4 dollars le boisseau. Le maïs de décembre du CBOT a perdu 33 3/4 cents pour terminer à 4,94 3/4 $ le boisseau et le blé de septembre a perdu 16 1/2 cents à 6,51 $ le boisseau.

Les contrats à terme sur le soja ont grimpé en flèche après que l'USDA a déclaré que les agriculteurs américains avaient planté 83,5 millions d'acres d'oléagineux, soit une baisse de 4 millions d'acres par rapport aux prévisions de mars du gouvernement et une superficie inférieure à l'estimation la plus basse d'une fourchette d'analystes. La réduction des superficies implique une diminution des réserves de l'oléagineux pour la nouvelle récolte.

"Pour les haricots, si le rendement tombe à 50 (boisseaux par acre), au lieu des 52 attendus, alors c'est serré, vraiment serré", a déclaré Craig Turner, négociant en matières premières chez Daniels Trading.

Arlan Suderman, économiste en chef pour StoneX, a ajouté : "La marge d'erreur pour le soja est tombée à zéro".

Selon l'USDA, les stocks de soja américains au 1er juin s'élevaient à 796 millions de boisseaux, soit une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente et un niveau inférieur à la plupart des estimations commerciales.

Le resserrement des perspectives concernant le soja a poussé plusieurs contrats à terme sur l'huile de soja du CBOT à relever leur limite quotidienne de 4 cents, ce qui a incité la bourse à élargir les limites quotidiennes de négociation pour les contrats à terme sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja pour la séance de négociation de lundi.

En ce qui concerne le maïs, les estimations de l'USDA concernant les semis (94,1 millions d'acres) ont augmenté de plus de 2 millions d'acres par rapport aux prévisions de mars et ont dépassé la fourchette des estimations des analystes avant la publication du rapport.

Associées aux pluies qui ont favorisé les récoltes dans l'Iowa et l'Illinois vendredi, ces données laissent présager une récolte de maïs plus abondante et relancent les questions relatives à la demande de céréales jaunes. En conséquence, les contrats à terme sur la nouvelle récolte de maïs de décembre ont chuté sous la barre des 5 dollars le boisseau pour la première fois en un mois.

"Les chiffres concernant le maïs étaient mauvais. Nous recevons de la pluie et la demande est faible", a déclaré M. Turner.

Le chiffre élevé des superficies cultivées en maïs a éclipsé les chiffres des stocks plus faibles que prévu. L'USDA a indiqué que les stocks de maïs au 1er juin s'élevaient à 4,106 milliards de boisseaux, ce qui est inférieur à la plupart des estimations commerciales, tandis que les stocks de blé au 1er juin sont tombés à 580 millions de boisseaux, soit le niveau le plus bas pour cette période de l'année depuis 2008.

Sur le plan mondial, la Russie a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire conclu sous l'égide des Nations unies au-delà du 17 juillet, mais a assuré aux pays pauvres que les exportations de céréales russes se poursuivraient.

Par ailleurs, les exportateurs de blé de l'Union européenne sont confrontés à un début de saison plus difficile, car l'offre massive de céréales russes, moins chères, couvre la demande internationale, selon les négociants. (Reportage de Julie Ingwersen à Chicago ; reportages complémentaires de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Rashmi Aich, David Evans, Alexander Smith et David Gregorio)