Les cours du soja à Chicago ont progressé vendredi, avant la publication par le gouvernement américain de données sur les récoltes qui pourraient faire évoluer le marché, bien que les prix soient en passe de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive en raison de la faible demande pour les exportations américaines et de l'amélioration des perspectives de l'offre.

Les contrats à terme sur le maïs ont légèrement baissé et sont en passe de connaître une cinquième baisse hebdomadaire consécutive en raison de l'abondance de l'offre.

Les contrats à terme sur le blé ont augmenté, mais ils étaient en passe de subir une deuxième perte hebdomadaire consécutive.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,4% à 12,41-1/4 dollars le boisseau, à 01h36 GMT, après avoir glissé à 12,34 dollars mardi et jeudi, son plus bas niveau depuis décembre 2021. Le contrat a perdu 1,2 % depuis le début de la semaine.

* Le maïs CBOT a reculé de 0,1% à 4,57-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 4,52 dollars lundi et mardi, son niveau le plus bas depuis décembre 2020. Il a perdu 0,7 % par rapport à la clôture de vendredi dernier.

* Le blé était en hausse de 0,3 % à 6,05-1/4 dollars le boisseau. Néanmoins, le contrat a perdu 1,8 % pour la semaine, s'apprêtant à subir sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive, et a oscillé près du plus bas niveau de septembre en trois ans, à 5,40 $.

* Les exportations américaines de soja cette saison sont inférieures à celles de l'année dernière, le Brésil, le plus grand producteur, dominant le marché à la suite d'une récolte record en 2022/23.

* La sécheresse a affecté la récolte actuelle de soja au Brésil, mais les pluies récentes ont stabilisé les rendements. Alors que le prévisionniste Patria Agronegocios prévoyait jeudi une récolte de 143,18 millions de tonnes métriques pour 2023/2024, les prévisions du gouvernement se situent autour de 155 millions de tonnes, comme la saison dernière.

* Les conditions météorologiques favorables améliorent également les perspectives des producteurs de soja argentins. La bourse de Rosario a relevé cette semaine son estimation de la récolte de soja 2023/24 à 52 millions de tonnes métriques.

* Les négociants attendaient la publication des données trimestrielles de l'USDA sur les stocks de céréales et d'un rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles plus tard dans la journée de vendredi, qui pourraient donner le ton des prix pour les semaines à venir.

* Les analystes s'attendent à ce que l'USDA fasse état d'une augmentation des stocks américains de maïs et de blé par rapport aux niveaux de l'année précédente, mais d'une diminution des stocks de soja.

* Sur les marchés du maïs, le Conseil international des céréales (CIC) a relevé ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2023/24 de 7 millions de tonnes métriques pour atteindre 1,230 milliard de tonnes, l'augmentation de la production chinoise compensant la baisse des rendements attendus au Brésil.

* L'USDA a confirmé la vente privée de 175 000 tonnes de maïs américain au Mexique, la première vente éclair de maïs depuis des semaines.

* Pour le blé, l'IGC a augmenté ses perspectives de production mondiale pour 2023/24 de 1 million de tonnes, à 788 millions.

* L'agence céréalière algérienne OAIC aurait acheté entre 250 000 et 350 000 tonnes de blé dur dans le cadre d'un appel d'offres qui s'est achevé mercredi, selon des négociants européens.

* Les données de l'USDA ont montré que les ventes nettes de blé américain à l'exportation au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 janvier étaient inférieures aux estimations des analystes. Une récolte russe exceptionnelle a permis aux marchés mondiaux de rester bien approvisionnés ces derniers mois.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de soja à Chicago jeudi et vendeurs nets de maïs et de blé, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les indices boursiers mondiaux sont restés stables ou ont baissé jeudi, alors que l'inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis a dépassé les attentes en décembre, ce qui fait douter que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt aussi rapidement que certains traders le prévoient.