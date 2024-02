Les cours du soja à Chicago ont légèrement augmenté vendredi, mais se dirigeaient vers une septième baisse hebdomadaire consécutive en raison de ventes à l'exportation hebdomadaires décevantes aux États-Unis et d'une offre abondante et bon marché de la part du principal producteur, le Brésil, dont la récolte est en cours.

Le maïs et le blé ont chuté, les trois contrats à terme se négociant à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux pluriannuels.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2 % à 12,05 dollars le boisseau à 1 h 19 GMT et en baisse d'environ 0,4 % pour la semaine.

* Le maïs CBOT était en baisse de 0,3 % à 4,46 $ le boisseau et à peu près stable par rapport à la clôture de vendredi dernier, tandis que le blé a baissé de 0,1 % à 6,00-3/4 $ le boisseau et a également peu changé par rapport à la semaine précédente.

* Le soja a atteint mardi son niveau le plus bas en deux ans, à 11,87-3/4 dollars, et le maïs son niveau le plus bas en trois ans, à 4,36-1/2 dollars. Le blé a touché son plus bas niveau en trois ans à 5,40 dollars en septembre et est resté proche de ces niveaux.

* Le soja a chuté après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué que les ventes à l'exportation de soja américain de l'ancienne récolte au cours de la semaine achevée le 25 janvier s'élevaient à 164 500 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas pour une semaine depuis le début de la campagne de commercialisation 2023/24 le 1er septembre.

* Les faibles chiffres impliquent que les négociants ont largement ignoré la confirmation par l'USDA de ventes privées de 206 834 tonnes de soja américain au Mexique.

* Le soja américain est confronté à une forte concurrence de la part du Brésil, le plus grand producteur, où les prix au comptant du soja ont chuté alors que la récolte est en cours.

* La demande de soja de la Chine, de loin le plus grand importateur de soja, est également morose en raison d'une économie chancelante et d'une diminution du cheptel porcin qui réduit la demande d'aliments pour animaux.

* Les courtiers StoneX ont abaissé leurs prévisions pour la récolte de soja du Brésil à 150,35 millions de tonnes métriques, contre 152,8 millions de tonnes métriques il y a un mois.

* Mais la récolte brésilienne reste meilleure que ce qu'elle aurait pu être sans les pluies récentes, et les analystes s'attendent à de bonnes récoltes en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique du Sud.

* Les exportations de céréales de l'Argentine ont atteint 1,25 milliard de dollars en janvier, soit une hausse de 64 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'industrie, après que le nouveau président du pays a dévalué le peso.

* Les marchés du maïs sont bien approvisionnés à la suite d'une récolte américaine record, mais les ventes hebdomadaires soutenues de maïs américain à l'exportation, de plus de 1,2 million de tonnes, près de la limite supérieure des attentes du commerce, ont soutenu les prix.

* StoneX a prévu que le Brésil récolterait 124,5 millions de tonnes de maïs, modifiant à peine son estimation précédente.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de soja et de maïs à Chicago jeudi et acheteurs nets de blé, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi jeudi sur les attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, même si ce n'est pas aussi tôt qu'espéré, tandis que les rendements du Trésor ont glissé à nouveau sur les inquiétudes concernant les banques régionales américaines.