Le soja se maintient grâce aux exportations et aux résultats mitigés de la récolte

Les prix à terme du soja à Chicago ont légèrement augmenté jeudi, soutenus par de fortes ventes à l'exportation après des échanges plus faibles pendant une grande partie de la semaine, alors que la récolte progresse dans le Midwest américain, bien que certains agriculteurs signalent des rendements inférieurs aux prévisions, selon les analystes.

Le maïs et le blé se sont repliés avant la publication vendredi des rapports trimestriels du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur les stocks de céréales et les petites céréales, sous la pression d'un dollar en hausse et des inquiétudes croissantes des investisseurs concernant une récession économique, bien que les craintes d'une plus grande perturbation du commerce de la mer Noire aient soutenu les deux marchés.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 2 cents à 14,10-3/4 $ le boisseau, après avoir grimpé à 14,23-3/4 $ plus tôt dans la session.

Le maïs du CBOT a perdu 1 cent à 6,69-1/2 $ le boisseau et le blé a perdu 7 cents à 8,96-1/4 $ le boisseau.

Les conditions météorologiques idéales pour la récolte cette semaine dans une grande partie du Midwest américain devraient montrer une forte progression de la récolte lorsque le département américain de l'agriculture mettra à jour son rapport sur l'état d'avancement des cultures lundi prochain après-midi, bien que les rendements du soja soient variés, a déclaré Mark Schultz, analyste en chef chez Northstar Commodity.

"Soixante-dix pour cent des gars du Minnesota ont 5 à 10 boisseaux de moins que l'année dernière. La plupart auront presque terminé la moitié de leur récolte d'ici samedi", a-t-il déclaré. "Nous avons des gars dans le nord-ouest de l'Iowa qui ont terminé. Ils ont fait neuf boisseaux de moins que l'année dernière."

Le soja a été soutenu par des ventes à l'exportation hebdomadaires plus importantes que prévu de 973 000 tonnes de l'oléagineux au cours de la semaine qui s'est terminée le 22 septembre, dépassant les prévisions des analystes de 250 000 à 850 000 tonnes.

Les ventes de maïs de 672 100 tonnes et les ventes de blé de 250 100 tonnes étaient conformes aux prévisions commerciales.

La Russie est sur le point d'annexer une partie de l'Ukraine après ce que Kiev et l'Occident ont dénoncé comme un simulacre de référendum illégal en territoire occupé, tandis que l'Union européenne a enquêté sur une fuite de gazoducs russes qu'elle pense être due à un sabotage, ce qui alimente les doutes sur la pérennité d'un couloir d'expédition supervisé par l'ONU pour les céréales ukrainiennes.

"La Russie et l'Ukraine ont de bonnes récoltes", a déclaré Jeff French, propriétaire de Ag Hedgers. "C'est la fiabilité de pouvoir réellement l'exporter". (Reportage de Christopher Walljasper ; reportages supplémentaires de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; édition de Marguerita Choy)