Les prix à terme du soja à Chicago ont légèrement augmenté mercredi, les pertes de récoltes dues aux inondations au Brésil, principal exportateur, ayant soutenu le marché.

Le blé s'est raffermi après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines plus tôt dans la journée, tandis que les prix du maïs ont baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,3% à 11,82-1/2 dollars le boisseau, à 00h38 GMT. Le blé était en hausse de 0,2 % à 6,59-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 20 mai à 6,56-3/4 dollars le boisseau plus tôt dans la session.

* Le maïs a perdu 0,1% à 4,42-1/4 dollars le boisseau.

* Les pertes de soja liées aux récentes inondations dans l'Etat du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, ont été estimées à 2,71 millions de tonnes métriques, a déclaré mardi l'agence agricole Emater.

* Le Brésil, premier exportateur mondial de soja, a subi de lourdes pertes dues aux inondations avant la récolte.

* La deuxième récolte de maïs du pays devrait atteindre 93,5 millions de tonnes métriques pour la saison 2023/24, a déclaré le cabinet de conseil StoneX lundi, abaissant ses prévisions par rapport aux 97,3 millions de tonnes qu'il avait estimées en mai.

* En Argentine, les ventes de soja ont presque doublé en mai par rapport au mois précédent, a déclaré le gouvernement mardi, en raison de conditions plus sèches et de l'amélioration des prix internationaux.

* Une sécheresse et une chaleur intense au Mexique, principal importateur de maïs américain, pourraient endommager la récolte du pays et stimuler la demande de maïs américain, selon les négociants.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le soja, la farine de soja, l'huile de soja et le maïs du CBOT mardi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales et les matières premières ont baissé mardi, les investisseurs se montrant inquiets face aux preuves que l'économie américaine "exceptionnelle" commence à se dégrader, après que les données aient montré une faiblesse surprenante de l'activité commerciale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, mai) 0145 Chine Caixin Services PMI 0750 France HCOB Serv, Comp PMIs 0755 Allemagne HCOB Services PMI 0755 Allemagne HCOB Comp Final PMI 0800 UE HCOB Serv, Comp Final PMIs 0830 Royaume-Uni S&P Global PMI : Comp - Output 0830 Royaume-Uni Reserve Assets Total 1345 US S&P Global Serv, Comp Final PMIs 1400 US ISM N-Mfg PMI (Reportage de Naveen Thukral ; Editing de Subhranshu Sahu)