Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade (CBOT) se sont redressés lundi pour la deuxième séance consécutive, à la suite d'une estimation étonnamment basse des plantations par le ministère américain de l'agriculture (USDA) vendredi.

Les contrats à terme sur le maïs ont reculé au début de cette semaine écourtée par les fêtes de fin d'année, restant à leur plus bas niveau depuis deux ans et demi, en raison d'un marché technique agité, ont indiqué les négociants.

Les prix du maïs ont augmenté plus tôt dans la séance grâce à des achats à prix cassés et à des signes de demande croissante. Plusieurs appels d'offres à l'importation ont été lancés lundi par des acheteurs en Corée du Sud et un achat privé important a été signalé au cours du week-end.

Mais les contrats à terme sur le maïs n'ont pas pu se défaire de la pression exercée par des plantations de maïs plus importantes que prévu aux États-Unis et des stocks de maïs plus faibles que prévu au 1er juin, publiés vendredi par l'USDA, ont indiqué les traders.

Les marchés américains, y compris le CBOT, seront fermés mardi pour les vacances du 4 juillet.

Le cours le plus actif du soja au Chicago Board of Trade s'est établi à 13,53-3/4 dollars le boisseau, en hausse de 10-1/2 cents. Les prix ont atteint leur plus haut niveau intrajournalier depuis le 15 juin à 13,91-3/4 $ le boisseau.

Les contrats à terme du CBOT sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja se sont négociés dans leurs limites élargies lundi, après que les contrats à terme du CBOT sur l'huile de soja aient clôturé à la hausse leur limite quotidienne normale vendredi.

Le maïs a baissé de 1 1/4 cent à 4,93-1/2 dollars le boisseau. Le blé a suivi le maïs, perdant 9-1/4 cents pour s'établir à 6,41-3/4 dollars le boisseau.

Le ministère a réduit son estimation des plantations de soja aux États-Unis pour 2023 à 83,5 millions d'acres, en baisse de 4 millions d'acres par rapport à ses prévisions du 31 mars et en dessous d'une fourchette d'estimations commerciales.

"Si l'estimation de l'USDA est exacte, la marge d'erreur pour les rendements du soja américain se réduit considérablement et donne encore plus d'importance à un changement des conditions météorologiques dans le Midwest dans un avenir proche", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à l'intention des clients. (Informations complémentaires fournies par Michael Hogan à Hambourg et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Rashmi Aich, David Evans, David Gregorio et Richard Chang)