Le marché du soja de Chicago a progressé mardi, soutenu par des achats à bon compte, alors qu'il avait atteint ses niveaux les plus bas depuis près de quatre ans lors de la séance précédente, les opérateurs évaluant les conséquences de l'abondance de l'offre mondiale.

Le blé a légèrement augmenté après des pertes importantes, bien que le marché soit susceptible d'être confronté à des vents contraires en raison de l'amélioration des perspectives de récolte en Russie.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,5% à 10,44-3/4 dollars le boisseau, à 0008 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis octobre 2020 lundi.

* Le blé a gagné 0,5% à 5,35 dollars le boisseau et le maïs a ajouté 0,7% à 4,07 dollars le boisseau.

* Après la clôture du marché lundi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 68% des cultures américaines de maïs et de soja étaient dans un état "bon à excellent", inchangé par rapport à la semaine précédente.

* Les notes n'ont pas été à la hauteur des attentes des analystes, qui s'attendaient à une légère amélioration, mais elles ont été les plus élevées pour cette période de l'année pour les deux cultures depuis 2020.

* Les analystes ont déclaré que les cultures américaines ont bénéficié la semaine dernière des restes de l'ouragan Beryl, qui a apporté des averses dans les zones sèches de la ceinture de cultures de l'est du Midwest. D'autres pluies sont tombées au cours du week-end, et les prévisions annoncent des températures plus douces cette semaine, après une période de temps chaud.

* Les précipitations dans le centre-nord du Midwest ont dépassé les prévisions de vendredi et ont favorisé le maïs et le soja", a déclaré la société de technologie satellitaire Maxar dans une note quotidienne sur la météo des cultures.

* L'amélioration des conditions météorologiques dans le Midwest américain a amélioré les perspectives pour le maïs et le soja.

* Les agriculteurs brésiliens de la région clé du centre-sud avaient récolté 74 % de leur deuxième récolte de maïs pour le cycle 2024, jeudi dernier, contre 63 % la semaine précédente, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural.

* Le rythme de travail était bien supérieur au niveau de 36 % observé l'année précédente, les agriculteurs des grands États tels que le Mato Grosso ayant bénéficié de bonnes conditions météorologiques pendant la récolte.

* Selon les données de l'Association nationale des transformateurs d'oléagineux (NOPA) publiées lundi, la production de soja aux États-Unis a diminué en juin et a été inférieure à la plupart des estimations commerciales, mais elle est restée la plus élevée jamais enregistrée pour le sixième mois de l'année.

* Le blé a été mis sous pression ces dernières semaines par la récolte de blé d'hiver dans l'hémisphère nord et par les perspectives de récoltes importantes en Russie et aux États-Unis, principaux exportateurs.

* La société russe de conseil agricole IKAR a relevé ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 83,2 millions de tonnes métriques, contre 82 millions de tonnes précédemment.

* L'USDA a relevé vendredi ses prévisions de récolte de blé pour 2024 aux Etats-Unis à 2,008 milliards de boisseaux, dépassant ainsi les attentes des analystes.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et la farine de soja du Chicago Board of Trade (CBOT) lundi et acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja du CBOT, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux et les rendements des bons du Trésor ont augmenté lundi, les investisseurs pesant la perspective d'une victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine après qu'il a survécu à une tentative d'assassinat, tandis que le dollar a plongé après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 Balance commerciale totale de l'UE SA mai 0900 Allemagne ZEW Sentiment économique juillet 0900 Allemagne ZEW Conditions actuelles juillet 1230 Prix des importations américaines YY juin 1230 Ventes au détail américaines MM juin (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Sherry Jacob-Phillips)