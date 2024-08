Le soja de Chicago s'est redressé vendredi, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis septembre 2020 lors de la séance précédente, même si le contrat était sur le point d'afficher une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,57% à 10,14 dollars le boisseau, à 0045 GMT. Le contrat a perdu 1,27% depuis le début de la semaine.

* Le maïs a augmenté de 0,3% à 3,9-3/4 dollars le boisseau et a perdu 1,55% pour la semaine, s'apprêtant à afficher sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive. Le blé a quant à lui progressé de 0,42% à 5,39-3/4 dollars le boisseau et s'apprête à enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

* Le nombre de navires confrontés à des retards de chargement de céréales en Argentine est passé à 36 jeudi, a déclaré à Reuters la chambre portuaire CAPyM, en raison d'une grève des travailleurs du secteur des oléagineux qui en est à son quatrième jour et qui a interrompu les opérations dans les principaux centres agricoles du pays. Dans le même temps, deux syndicats argentins de l'industrie des oléagineux ont annoncé une prolongation d'une journée de la grève en cours.

* Les récentes pluies en Argentine ont soulagé les régions productrices de blé dans l'est du pays, tandis que les cultures dans les régions occidentales continuent de se détériorer en raison de la sécheresse et du froid, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires (BdeC).

* L'agence céréalière algérienne OAIC a acheté entre 600 000 et 700 000 tonnes de blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international qui s'est achevé jeudi, ont indiqué des négociants européens.

* Il y a 66% de chances que le modèle météorologique La Nina, caractérisé par des températures froides dans l'océan Pacifique, apparaisse en septembre-novembre, a déclaré un prévisionniste du gouvernement américain.

* Strategie Grains a fortement abaissé ses prévisions mensuelles pour la production et les exportations de blé tendre de l'Union européenne à leur niveau le plus bas depuis six ans, citant des rendements plus faibles que prévu en France et en Allemagne, pays touchés par les pluies.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions, très suivi, a bondi de plus de 1 % jeudi après que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, inférieures aux prévisions, ont apaisé les craintes de récession, poussant également les rendements des bons du Trésor à la hausse, tout comme le dollar américain.

