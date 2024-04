Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont prolongé leur chute mardi, la force du dollar pesant sur le marché, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le blé se sont stabilisés, l'Ukraine prévoyant une baisse de la production de céréales à partir de 2023, tandis que les contrats à terme sur le maïs sont restés pratiquement stables, les estimations de récolte en Amérique du Sud étant en baisse.

Les contrats à terme du CBOT sur le soja pour livraison en mai étaient en baisse de 13-1/4 cents à 11,45 dollars le boisseau. Le maïs a perdu 1/2 cent à 4,31 dollars le boisseau, et le blé 2 cents à 5,49-3/4 dollars le boisseau.

Le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre par rapport à un panier de devises, ce qui rend les produits agricoles américains plus coûteux pour les acheteurs munis d'autres devises et risque de nuire à la demande d'exportations américaines.

Les fournisseurs américains de soja et de maïs sont confrontés à une forte concurrence de la part de l'Amérique du Sud pour les ventes à l'exportation, tandis que la Russie a exporté de grandes quantités de blé.

Cependant, Michael Cordonnier, consultant en cultures, a indiqué qu'il avait réduit ses prévisions de production de maïs argentin de 3 millions de tonnes métriques à 50 millions de tonnes métriques en raison de la maladie de la tache de maïs.

Au Brésil, l'estimation de la deuxième récolte de maïs dans l'État de Parana, deuxième producteur national, sera probablement réduite lors de la prochaine révision, a déclaré un responsable de l'agence agricole Deral.

En ce qui concerne le blé, l'acheteur public de céréales égyptiennes a déclaré avoir acheté 120 000 tonnes métriques d'approvisionnements ukrainiens. Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré que sa récolte de céréales devrait tomber à environ 52 millions de tonnes métriques, contre 58 millions de tonnes en 2023, principalement en raison de la réduction attendue des surfaces ensemencées.

Les négociants surveillent les semis de maïs et de soja aux États-Unis. Le temps humide dans l'est et le temps froid plus à l'ouest dans le Minnesota et les Dakotas ont entraîné des semis moins importants que prévu en fin de semaine, a déclaré Jason Ward, analyste de marché chez Northstar Commodity.

Selon M. Ward, la tendance sur les marchés céréaliers est à la baisse des niveaux les plus hauts et les plus bas, et après un bref pic vendredi en prévision d'une confrontation entre l'Iran et Israël, il y a eu une "reprise de la tendance". (Reportage de Renée Hickman ; Reportage complémentaire de Peter Hobson et Sybille de La Hamaide ; Rédaction de Richard Chang et Stephen Coates)