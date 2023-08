Les cours du soja à Chicago ont grimpé jeudi, stimulés par de nouvelles ventes à l'exportation, bien que des prévisions plus fraîches et pluvieuses aient limité les gains.

Le blé est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines, le marché évaluant les perspectives de l'offre mondiale marquées par d'importantes exportations russes et des expéditions d'Ukraine réduites par la guerre.

Le maïs a également atteint son niveau le plus bas depuis trois semaines, sous la pression de conditions météorologiques favorables aux cultures.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 4-1/2 cents à 13,25-3/4 dollars le boisseau, à 10h41 (1641 GMT).

Le blé CBOT a perdu 11-1/2 cents à 6,28-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 13 juillet à 6,26-1/2 dollars.

Le maïs CBOT a perdu 5 cents à 4,95-1/2 le boisseau.

Les ventes privées de 134 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine, signalées par le ministère américain de l'agriculture jeudi matin, ont ravivé l'optimisme quant à la demande d'exportation.

"Le soja s'est considérablement éloigné de ses sommets. Je pense que nous avons trouvé cette demande et que cela nous maintient au-dessus de 13 dollars", a déclaré Dan Hussey, stratège principal du marché chez Zaner Group.

La vente flash s'ajoute aux récentes activités d'exportation. L'USDA a indiqué que les ventes à l'exportation de soja pour la semaine se terminant le 27 juillet s'élevaient à 2,721 millions de tonnes métriques, ce qui est proche de la limite supérieure des attentes du marché.

Les ventes à l'exportation de blé de 421 300 tonnes métriques étaient conformes aux attentes, tandis que les ventes de maïs de 456 400 tonnes métriques étaient proches de la limite inférieure des prévisions.

Les conditions météorologiques du mois d'août restent au centre de l'attention, après que la société de courtage en matières premières Stonex a prévu que le rendement moyen du soja aux États-Unis en 2023 serait de 50,5 boisseaux par acre (bpa), ce qui est inférieur à la dernière projection de l'USDA, qui était de 52,0 bpa. Une telle baisse entraînerait une réduction significative des stocks américains.

"Tout le monde se demande comment la sécheresse de juin et juillet a affecté les choses", a déclaré Andrew Jackson, négociant en céréales du Sud-Est pour Action Ag. "Les analystes disent que nous pouvons encore dépasser la ligne de tendance, mais les agriculteurs en doutent vraiment.

Stonex a estimé le rendement du maïs américain à 177,0 bpa, juste en dessous de la dernière projection de l'USDA de 177,5 bpa, mais toujours un niveau record, s'il est atteint.

Le blé reste sous pression alors que la récolte américaine progresse et que les routes de la mer Noire restent ouvertes au blé russe, comme en témoigne un récent appel d'offres de l'acheteur public de céréales égyptien pour du blé d'origine russe et roumaine. (Reportage de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Sonia Cheema et Alexander Smith)