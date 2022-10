Le soja subit sa troisième perte hebdomadaire en raison de la faible demande chinoise et de la production record du Brésil.

Le soja de Chicago a progressé vendredi, bien que le marché reste sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire, plombé par le ralentissement des achats du principal importateur, la Chine, et les attentes d'une production record au Brésil.

Les prix du blé ont augmenté en raison des inquiétudes concernant la production en Russie et en Ukraine, bien que le marché soit en passe de connaître sa première baisse en trois semaines.

"La demande chinoise de soja est lente et il y a des estimations d'une grosse récolte au Brésil, bien qu'il soit un peu tôt car la culture n'a pas encore été plantée", a déclaré un analyste basé à Sydney.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 13,59-1/2 dollars le boisseau, à 0244 GMT, portant les pertes des trois dernières semaines à plus de 6%.

Le blé est en baisse de près de 4 % cette semaine, tandis que le maïs a glissé d'environ un demi-pourcent au cours de la même période.

Les importations chinoises de soja devraient baisser à leur plus bas niveau en plus de deux ans ce mois-ci, ce qui aggravera l'offre limitée de farine de soja, ingrédient clé de l'alimentation animale, et exacerbera les problèmes des fabricants d'aliments pour porcs du pays.

Les arrivées de soja en Chine, le plus grand importateur mondial, sont estimées à environ ou légèrement en dessous de 5 millions de tonnes en octobre, selon deux négociants et Ole Houe, directeur des services consultatifs de la société de courtage agricole IKON Commodities à Sydney.

Des importations de 5 millions seraient les plus faibles depuis mars 2020.

L'arrivée des pluies en septembre a permis un début prometteur de la saison de soja 2022/2023 du Brésil, les agriculteurs étant prêts à récolter un record de 150,62 millions de tonnes malgré les risques de sécheresse liés au phénomène météorologique La Niña dans le sud du pays.

Les ventes à l'exportation de soja américain ont totalisé 777 100 tonnes au cours de la semaine s'achevant le 29 septembre, soit une baisse de 23 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué jeudi le ministère américain de l'agriculture (USDA).

Les ventes à l'exportation de maïs, qui ont atteint 227 000 tonnes, ont diminué de 56 % par rapport à la semaine précédente et sont inférieures aux attentes du marché.

Habituellement, la demande étrangère pour les produits agricoles américains augmente pendant la récolte, mais les basses eaux sur les sections sud du fleuve Mississippi ont stoppé la plupart du trafic maritime, faisant grimper en flèche les prix des barges.

Les négociants sur le marché du blé surveillent de près les conditions d'ensemencement en Russie et en Ukraine où une guerre prolongée entre les deux nations a déjà réduit les exportations.

La superficie des semis de céréales d'hiver en Ukraine pour la récolte de 2023 ne dépassera probablement pas 2 millions d'hectares et la récolte pourrait chuter d'au moins 50 %, a déclaré jeudi le responsable d'une grande entreprise agricole ukrainienne.

Le faible niveau des réserves d'humidité dans les sols du grenier à blé du sud de la Russie présente des risques pour la récolte de céréales de 2023 du premier exportateur mondial de blé, a déclaré jeudi Roman Nekrasov, un responsable du ministère de l'agriculture.

Les fonds de matières premières ont été des vendeurs nets de contrats à terme CBOT sur le maïs, le blé, le soja et la farine de soja jeudi, selon les traders. Ils ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le soja. (Reportage de Naveen Thukral ; Montage de Sherry Jacob-Phillips et Savio D'Souza)