Le prix du soja à Chicago a plongé lundi à son plus bas niveau depuis octobre 2020, alors que les prévisions de pluie dans la ceinture agricole américaine ont atténué les inquiétudes concernant l'impact potentiel du temps chaud et sec sur les rendements des cultures.

Le maïs est resté stable, tandis que le blé a gagné en force grâce à la demande d'exportation, ont déclaré les analystes.

Pendant ce temps, le marché attendait les chiffres du rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'état et l'évolution des cultures.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 13-3/4 cents à 10,34-3/4 dollars le boisseau à 12:04 P.M CDT (1504 GMT).

Le contrat de maïs CBOT a augmenté de 1 cent à 4,11 dollars le boisseau.

Le marché avait d'abord anticipé que la chaleur extrême et la sécheresse dans le Midwest américain réduiraient la production de maïs et de soja, mais les prévisions météorologiques récentes ont indiqué que le temps chaud et sec serait temporaire, ont déclaré les analystes.

"L'histoire du soja et, dans une certaine mesure, du maïs, c'est que les conditions météorologiques sont excellentes dans la majeure partie du Midwest et que les conditions de culture sont excellentes", a déclaré Nathan Losey, analyste céréalier chez AgResource Company. "À l'heure actuelle, nous sommes sur la bonne voie pour une grosse récolte", a-t-il ajouté.

De plus, selon M. Losey, la Chine a réservé peu de soja de la nouvelle récolte, alors que les agriculteurs américains conservent encore une grande quantité de maïs et de soja de l'ancienne récolte.

Le blé a augmenté de 7,5 cents pour atteindre 5,31 dollars le boisseau, en raison de la demande suscitée par les données d'inspection des exportations américaines et des mauvaises conditions dans l'Union européenne.

"Le blé se situe dans la partie supérieure des inspections", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading.

Le ministère américain de l'agriculture a mis en place un système d'inspection des exportations de

inspections à l'exportation

de blé pour la semaine se terminant le 25 juillet à 431 233 tonnes métriques.

Les évaluations du blé tendre français ont de nouveau chuté la semaine dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis huit ans, avec seulement la moitié de la récolte en bon état, tandis que la récolte est restée bien en deçà de la moyenne, le temps humide tout au long du cycle continuant à peser sur les cultures. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Mei Mei Chu à Pékin et de Nigel Hunt à Londres ; rédaction de Marguerita Choy)