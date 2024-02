Les cours du soja à Chicago sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans mercredi, en raison de l'abondance de l'offre et du renforcement du dollar américain qui a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

Les contrats à terme sur le maïs sont également tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans, le marché étant bien approvisionné par une récolte américaine record, tandis que le blé a chuté de plus de 2 % sous la pression de la baisse des prix à l'exportation de la Russie.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,8% à 11,76-3/4 $ le boisseau à 0619 GMT après avoir touché 11,76 $, le plus bas depuis décembre 2020.

Le maïs CBOT a chuté de 0,6% à 4,28 dollars le boisseau, rejoignant un plus bas de trois ans atteint à plusieurs reprises ces derniers jours.

Le blé a glissé de 2,3 % à 5,84 $ le boisseau, son plus bas niveau en un mois et se rapprochant de son plus bas niveau en trois ans de septembre dernier, à 5,40 $.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis trois mois face à un panier de devises principales mardi après que des données aient révélé une inflation américaine plus élevée que prévu en janvier.

"L'indice du dollar a augmenté de façon spectaculaire, ce qui fait que les céréales et les oléagineux d'origine américaine semblent chers", a déclaré Andrew Whitelaw, de la société de conseil agricole Episode 3.

La réduction de la demande de soja et l'offre abondante de haricots brésiliens bon marché ajoutent à la pression, selon lui. Les précipitations en Amérique du Sud ont également amélioré les perspectives de production de soja et de maïs dans cette région.

Les analystes s'attendent à ce que la trituration du soja aux États-Unis ait ralenti en janvier, le temps glacial ayant perturbé les activités des usines de transformation, réduisant ainsi la demande locale.

Les fonds de matières premières - qui détiennent d'importantes positions nettes à découvert sur les contrats à terme sur les céréales américaines - étaient acheteurs nets de maïs à Chicago mais vendeurs nets de soja et de blé mardi, selon les négociants.

La chute des prix des cultures et l'augmentation des coûts de production devraient réduire le revenu agricole net des États-Unis cette année.

Le ministère français de l'agriculture a revu à la baisse ses estimations concernant les semis de céréales d'hiver, la superficie consacrée au blé tendre étant la deuxième plus faible depuis 30 ans, après que de fortes pluies ont perturbé les travaux des champs.

Selon une enquête du ministère de l'agriculture, les agriculteurs ukrainiens, l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de maïs, devraient réduire la superficie ensemencée en maïs de 9 % par rapport à l'année précédente en 2024.

L'Ukraine est en bonne voie pour exporter toutes les céréales de sa récolte 2023 malgré les attaques russes contre les ports et les infrastructures ukrainiens, a déclaré le ministère britannique des affaires étrangères.