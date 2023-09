Les contrats à terme sur le soja, référence américaine, sont tombés en dessous de 13 dollars le boisseau jeudi pour la première fois depuis un mois, tandis que les contrats à terme sur le maïs et le blé se sont maintenus à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, en raison de la baisse des ventes hebdomadaires à l'exportation, de l'augmentation de la récolte américaine et des inquiétudes économiques, selon les analystes.

A 12h30 CDT (1730 GMT), le soja de novembre du Chicago Board of Trade était en baisse de 23-3/4 cents à 12,96-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint 12,94-1/4 dollars, le plus bas niveau du contrat depuis le 8 août.

Le maïs de décembre du CBOT était en baisse de 7 cents à 4,75-1/4 le boisseau, tandis que le blé de décembre était en baisse de 9 cents à 5,79-3/4.

Les contrats à terme sur le soja ont prolongé leur baisse initiale après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé que les ventes à l'exportation de soja américain pour la semaine du 14 septembre s'élevaient à 434 100 tonnes métriques, en deçà des attentes des négociants. Les ventes hebdomadaires de maïs (566 900 tonnes) sont restées proches de la limite inférieure des attentes.

La confirmation par l'USDA de ventes privées quotidiennes de 137 160 tonnes de maïs américain au Mexique n'a guère contribué à améliorer l'ambiance.

La demande d'exportation de céréales américaines est restée faible en raison de l'abondance de l'offre des deux cultures en provenance du Brésil, de la fermeté du dollar et de l'étiage du fleuve Mississippi qui a ralenti le mouvement des barges vers les terminaux d'exportation du golfe du Mexique.

Les problèmes d'exportation ont éclipsé l'incertitude quant à l'ampleur des récoltes américaines touchées par la sécheresse, alors que les moissonneuses-batteuses commencent à rouler au cœur du Midwest.

"Je pense toujours que les rendements de maïs et de soja de l'USDA vont baisser à l'avenir, mais cela n'a pas vraiment d'importance pour le marché en ce moment alors que la demande d'exportation reste si faible", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef pour les matières premières chez StoneX, dans une note à l'intention des clients.

Dans le même temps, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois après que la Réserve fédérale américaine a indiqué que sa politique resterait restrictive plus longtemps, ce qui assombrit encore les perspectives d'exportation des céréales américaines.

"Les prévisions optimistes de la Fed concernant les taux d'intérêt, plus élevés pendant plus longtemps, ont un impact négatif sur les actifs à risque et les marchés des matières premières en raison de la force du dollar", a écrit Peak Trading Research dans une note.

Par ailleurs, dans sa mise à jour mensuelle, le Conseil international des céréales (CIC) a relevé ses prévisions de récolte mondiale de maïs pour 2023/24 de 1 million de tonnes métriques, à 1,222 milliard de tonnes.

Cependant, l'IGC a réduit ses prévisions de récolte de blé pour 2023/24 de 1 million de tonnes métriques à 783 millions, avec des déclassements pour l'Australie, le Canada et l'Argentine.

La récolte australienne a souffert d'un temps chaud et sec ce mois-ci, à une période cruciale pour le développement des cultures.