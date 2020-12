Le solde de fermeture commence aux Magasins Le Château!

BOSTON, 26 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gordon Brothers (par l’intermédiaire de sa division canadienne, Gordon Brothers Canada ULC) et Hilco Global (par l’intermédiaire de sa division canadienne, Merchant Retail Solutions, ULC) (collectivement, le « groupe JV ») ont annoncé que le solde de fermeture dans tous les magasins Le Château Inc. (NEX : CTU.H) (la « Société » ou « Le Château ») commence aujourd’hui, le 26 décembre 2020. Le groupe JV gère la fermeture des magasins depuis novembre, tandis que la Société s’est concentrée sur la cessation de ses activités et la vente simultanée de ses actifs. La Société passera maintenant à la cessation complète de ses activités sous la direction du groupe JV. La liste complète de tous les magasins ouverts* se trouve ci-dessous.



À compter d’aujourd’hui, les clients des magasins Le Château peuvent profiter d’importants rabais pouvant atteindre 60 % sur l’ensemble des articles en magasin. Venez profiter de la meilleure sélection de bijoux, de complets et de cravates pour hommes à 60 % de rabais. Les robes, les chaussures et les sacs à main sont maintenant offerts à 50 % de rabais.

Les clients pourront trouver la même marchandise et les mêmes rabais sur lechateau.com. Magasinez à votre convenance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!

Un porte-parole du groupe JV a déclaré : « Depuis plus de six décennies, Le Château est considéré comme le magasin de référence pour les dernières tendances de la mode et les looks incontournables des grands défilés. Nous encourageons les clients à se procurer leurs styles préférés dès que possible afin d’obtenir la meilleure sélection à des prix encore plus bas. Faites provision des articles tendance les plus populaires et des favoris saisonniers, le tout à des prix incroyablement bas ».

*À compter du 25 et du 26 décembre respectivement, les provinces du Québec et de l’Ontario ont reçu l’ordre de fermer toutes les entreprises non essentielles afin de freiner la montée en flèche des cas de Covid-19. Veuillez consulter la liste des magasins ouverts ci-dessous avant de vous présenter en magasin. Les magasins ouvriront de nouveau au fur et à mesure que les directives provinciales le permettront. Les clients peuvent faire leurs achats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le lechateau.com.

Magasin Adresse Ville Province Code postal Market Mall 3625 SHAGANAPPI TRAIL CALGARY ALBERTA T3A 0E2 Sunridge Mall 2525 36TH STREET N-E CALGARY ALBERTA T1Y 5T4 Chinook Centre 6455 MACLEOD TRAIL S.W. CALGARY ALBERTA T2H 0K8 Kingsway Mall 109 STREET & PRINCESS ELIZABETH AVENUE EDMONTON ALBERTA T5G 3A6 West Edmonton Mall - Phase 3 8882 170TH STREET EDMONTON ALBERTA T5T 4M2 South Centre Mall 100 ANDERSON ROAD S.E. CALGARY ALBERTA T2J 3V1 Calgary Eaton Centre (The Core) 751 3RD STREET SOUTH WEST CALGARY ALBERTA T2P 4K8 Londonderry Mall 137TH AVENUE & 66TH STREET EDMONTON ALBERTA T5C 3C8 Bower Place 1000-4900 MOLLY BANISTER DRIVE RED DEER ALBERTA T4R 1N9 Peter Pond Shopping Centre 9713 HARDIN STREET FORT MCMURRAY ALBERTA T9H 1L2 Park Place Shopping Centre 501 1ST AVENUE SOUTH LETHBRIDGE ALBERTA T1J 4L9 Prairie Mall 11801 100TH STREET GRANDE PRAIRIE ALBERTA T8V 3Y2 Southgate Shopping Centre 704 5015-111 STREET NW EDMONTON ALBERTA T6H 4M6 Sherwood Park Mall 2020 SHERWOOD DRIVE SHERWOOD PARK ALBERTA T8A 3H9 South Edmonton Common 1939 99TH STREET EDMONTON ALBERTA T6N 1M7 Medicine Hat Mall 3292 DUNMORE ROAD S.E. MEDICINE HAT ALBERTA T1B 2R4 CrossIron Mills Shopping Centre 261055 CROSSIRON BLVD. ROCKY VIEW ALBERTA T4A 0G3 Central City Shopping Centre 2230 10153 KING GEORGE HIGHWAY SURREY COLOMBIE-BRITANNIQUE V3T 2W1 Guildford Town Centre 10355 152ND STREET SURREY COLOMBIE-BRITANNIQUE V3R 7C1 Mayfair Shopping Centre 3147 DOUGLAS STREET VICTORIA COLOMBIE-BRITANNIQUE V8Z 6E3 Metrotown Centre 4800 KINGSWAY BURNABY COLOMBIE-BRITANNIQUE V5H 4J2 Victoria Bay Centre 1150 DOUGLAS STREET VICTORIA COLOMBIE-BRITANNIQUE V8W 3M9 Coquitlam Centre 2929 BARNET HIGHWAY COQUITLAM COLOMBIE-BRITANNIQUE V3B 5R5 Orchard Park 2271 HARVEY AVENUE KELOWNA COLOMBIE-BRITANNIQUE V1Y 6H2 Pine Centre Mall 101-3055 MASSEY DRIVE PRINCE GEORGE COLOMBIE-BRITANNIQUE V2N 2S9 Woodgrove Centre 6631 ISLAND HIGHWAY NORTH NANAIMO COLOMBIE-BRITANNIQUE V9T 4T7 Willowbrook Shopping Centre 19705 FRASER HIGHWAY LANGLEY COLOMBIE-BRITANNIQUE V3A 7E9 Grandview Corners 16081 24TH AVENUE SURREY COLOMBIE-BRITANNIQUE V3Z 9H7 Richmond Centre 6060 MINORU BLVD UNIT RICHMOND COLOMBIE-BRITANNIQUE V6Y 4A8 Seven Oaks Shopping Centre 32900 SOUTH FRASER WAY ABBOTSFORD COLOMBIE-BRITANNIQUE V2S 5A1 Tsawwassen Mills 5000 CANOE PASS WAY,UNIT TSAWWASSEN COLOMBIE-BRITANNIQUE V4M 0B3 Regent Mall 1381 REGENT STREET FREDERICTON NOUVEAU-BRUNSWICK E3C 1A2 Champlain Place 477 PAUL STREET DIEPPE NOUVEAU-BRUNSWICK E1A 4X5 McAllister Place 519 WESTMORLAND ROAD SAINT JOHN NOUVEAU-BRUNSWICK E2J 3W9 Bathurst Mall 1300 ST-PETER AVENUE BATHURST NOUVEAU-BRUNSWICK E2A 3A6 Avalon Mall 48 KENMOUNT ROAD ST.JOHN’S TERRE-NEUVE A1B 1W3 Halifax Shopping Centre 7001 MUMFORD RD. HALIFAX NOUVELLE-ÉCOSSE B3L 2H8 Mic Mac Mall 21 MIC MAC BOULEVARD DARTMOUTH NOUVELLE-ÉCOSSE B3A 4N3 Lawson Heights 134 PRIMEROSE DRIVE SASKATOON SASKATCHEWAN S7K 5S6 Cornwall Centre 2102 11TH AVENUE REGINA SASKATCHEWAN S4P 0J5 Midtown Plaza 21ST STREET & 1ST AVENUE SOUTH SASKATOON SASKATCHEWAN S7K 1J9 Southland Mall 2965 GORDON ROAD REGINA SASKATCHEWAN S4S 6H7

À propos de Le Château

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 121 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis.

À propos de Gordon Brothers

Établie en 1903, la firme Gordon Brothers (www.gordonbrothers.com) aide les prêteurs, les cadres dirigeants, les conseillers et les investisseurs à aller de l’avant malgré le changement. Elle offre une puissante combinaison d’expertise et de capital à sa clientèle en concevant des solutions personnalisées sur une base intégrée ou autonome dans quatre champs de service : les évaluations, les dispositions, les opérations et les investissements. Qu’il s’agisse de propulser la croissance ou de faciliter une consolidation stratégique, Gordon Brothers travaille de concert avec des entreprises commerciales, industrielles et de la vente au détail pour utiliser leurs actifs à bon escient et de la meilleure manière qui soit. Gordon Brothers effectue des dispositions et des évaluations d’une valeur de plus de 70 milliards de dollars par année. Le siège social de Gordon Brothers se trouve à Boston; l’entreprise compte 25 bureaux répartis sur cinq continents.

À propos de Hilco Global - Merchant Retail Solutions, ULC

Merchant Retail Solutions, ULC est une division canadienne de Hilco Global (www.hilcoglobal.com) qui fournit une vaste gamme de services-conseils ainsi que de services d’analyse, de monétisation d’actifs et d’investissement en capital afin d’aider à définir et à exécuter les projets stratégiques de détaillants. Les activités de l’entreprise couvrent plusieurs catégories, notamment les acquisitions; la disposition de magasins sous-performants; les réductions progressives des activités de détaillants ou divisions; les événements promotionnels visant à convertir les actifs non souhaités en fonds de roulement; l’établissement d’équipes de gestion par intérim d’entreprises, de divisions ou de magasins; la prévention des pertes, ainsi que la monétisation du mobilier, des accessoires fixes et des équipements. Hilco Global est l’une des autorités de référence mondiales dans le domaine de l’optimisation de la valeur des actifs d’entreprise grâce à des solutions d’évaluation, de monétisation et de services-conseils. Hilco Global exploite vingt unités d’affaires spécialisées situées un peu partout sur la planète.

