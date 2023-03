LIBREVILLE, 2 mars (Reuters) - Les participants au One Forest Summit de Libreville sur la forêt tropicale a débouché jeudi sur un accord prévoyant notamment d'établir de meilleures données scientifiques et un mécanisme d'aide pour les pays préservant leurs massifs forestiers.

Le président français Emmanuel Macron a co-présidé avec son homologue gabonais Ali Bongo cette réunion internationale sur la conservation des forêts, la protection du climat et la biodiversité dans le sillage des objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat de 2015 et la COP15 de Montréal l'an dernier.

L'accord trouvé prévoit la création de Partenariats de conservation positive (PCP) dotés d'un premier budget de 100 millions d'euros.

"Plus d'engagement politique des pays et en échange, plus de financement", a expliqué Emmanuel Macron à la fin des travaux.

"Nous allons mettre 100 millions d'euros additionnels pour les pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité dans le cadre des partenariats", a-t-il ajouté.

La Fondation Walton participera à hauteur de 20 millions d'euros, Conservation international pour 30 millions d'euros et la France met sur la table 50 millions d'euros, a détaillé le président français.

"Cela fait des années qu'on annonce des milliards pour les bassins forestiers mais si vous posez la question aux pays, il ne voient pas la couleur de cet argent. Il faut décaisser l'argent sur le terrain", a expliqué un conseiller de l'Elysée. "Les 100 millions vont servir à aller voir les pays volontaires et leur proposer de construire ensemble ces stratégies, et le faire sur la base de la science."

Pour répondre au manque de données actuelles, l'accord de Libreville prévoit le lancement d'un dispositif visant à cartographier "à l'arbre près" dans les cinq ans à venir les réserves de carbone et de biodiversité en Amazonie, en Afrique et en Asie. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)