Les dirigeants de l'Union européenne ont mis fin lundi à une discussion sur la désignation des hauts responsables de l'Union pour les cinq prochaines années, sans parvenir à un accord, en vue d'une décision lors d'un sommet qui se tiendra la semaine prochaine.

La réunion des dirigeants était la première depuis l'élection du Parlement européen, qui a vu des gains pour le centre-droit et les nationalistes de droite, mais des défaites humiliantes pour le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

Au cours d'un dîner à Bruxelles, les 27 dirigeants nationaux de l'UE ont discuté pour savoir qui devrait diriger le puissant organe exécutif qu'est la Commission européenne, qui devrait présider les réunions du Conseil européen et qui devrait occuper le poste de responsable de la politique étrangère.

On s'attendait à ce qu'ils nomment l'Allemande Ursula von der Leyen pour un second mandat à la tête de la Commission européenne, l'ancien premier ministre portugais Antonio Costa à la présidence du Conseil et le premier ministre estonien Kaja Kallas au poste de chef de la diplomatie.

Mais l'actuel président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu'ils avaient besoin de plus de temps.

"C'était une bonne conversation, qui va dans la bonne direction, je pense. Mais il n'y a pas d'accord ce soir", a-t-il déclaré aux journalistes après le dîner.

M. Michel a déclaré que les partis politiques paneuropéens avaient fait des propositions concernant les postes et qu'il faudrait travailler davantage pour parvenir à un accord. Il n'a pas donné de détails sur ces propositions.

POSITION DU PÔLE

Mme Von der Leyen reste en pole position pour rester présidente de la Commission européenne, soutenue par les gains obtenus lors des élections du 6 au 9 juin par son parti de centre-droit, le Parti populaire européen.

Treize des vingt-sept dirigeants de l'Union européenne sont issus de partis appartenant au PPE. Avec le soutien de la France et de l'Allemagne, elle disposerait de la majorité qualifiée nécessaire pour être nommée.

La France avait déjà envisagé des alternatives à Mme von der Leyen, mais en raison des élections législatives anticipées convoquées par M. Macron à partir du 30 juin, le gouvernement préfère désormais la stabilité de l'UE. L'Allemagne a clairement indiqué qu'elle soutenait Mme von der Leyen pour un nouveau mandat.

Un trio composé de Mme von der Leyen, de M. Costa - un socialiste chevronné - et du libéral M. Kallas garantirait un équilibre politique et géographique aux postes les plus élevés.

Les dirigeants doivent prendre une décision formelle lors d'un sommet les 27 et 28 juin. Mme von der Leyen devra ensuite obtenir le soutien du Parlement européen, qui votera lors de sa première session à partir du 16 juillet.

L'ensemble des 27 membres de la Commission, y compris le responsable de la politique étrangère, doit également obtenir le soutien du Parlement.

Les dirigeants ont également discuté du prochain cycle législatif quinquennal, en mettant l'accent sur les valeurs communes, la défense et la compétitivité économique. Ils devraient confirmer les orientations de leur "agenda stratégique" lors du sommet de fin juin.

Les dirigeants devraient bientôt recevoir un rapport de Mario Draghi, ancien premier ministre italien et président de la Banque centrale européenne, sur le renforcement des perspectives économiques de l'UE. Dans un discours prononcé vendredi, il a déclaré que l'Union avait besoin d'une énergie moins chère et d'une union des marchés de capitaux pour orienter l'épargne privée vers l'investissement.