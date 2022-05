Le sommet des dirigeants de l'Asie du Sud-Est marque une "nouvelle ère" pour les relations entre les États-Unis et l'Asie du Sud-Est

S'adressant aux dirigeants de l'ASEAN au deuxième jour d'une réunion de deux jours, M. Biden a déclaré qu'"une grande partie de l'histoire de notre monde dans les 50 prochaines années va être écrite dans les pays de l'ASEAN, et notre relation avec vous est l'avenir, dans les années et les décennies à venir."

Le sommet a marqué la première fois que les dirigeants de l'ASEAN se sont réunis en groupe à Washington et leur première réunion accueillie par un président américain depuis 2016.

L'administration de Biden espère que cet effort montrera que les États-Unis restent concentrés sur l'Indo-Pacifique et le défi à long terme de la Chine, qu'ils considèrent comme leur principal concurrent, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous lançons une nouvelle ère - une nouvelle ère - dans les relations entre les États-Unis et l'ANASE", a déclaré M. Biden, qualifiant le partenariat entre les États-Unis et l'ANASE de "crucial".

Plus tôt, la vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré que les États-Unis resteraient en Asie du Sud-Est pour des générations et a souligné la nécessité de maintenir la liberté des mers, qui, selon les États-Unis, est contestée par la Chine.

"Les États-Unis et l'ANASE ont partagé une vision pour cette région, et ensemble nous nous prémunirons contre les menaces qui pèsent sur les règles et les normes internationales", a déclaré Mme Harris.

Ni elle ni Biden n'ont mentionné la Chine par son nom. Les États-Unis ont accusé la Chine d'utiliser la coercition contre ses voisins.

Mme Harris a déclaré que les États-Unis continueraient à répondre avec l'ANASE à la menace du COVID-19, ayant déjà fait don de plus de 115 millions de doses de vaccin à la région. M. Harris a également déclaré que les États-Unis et l'ANASE devaient faire preuve d'ambition collective sur la question du climat, accélérer la transition vers des énergies propres et répondre aux besoins en infrastructures de manière durable.

L'ANASE regroupe le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, bien que le dirigeant du Myanmar ait été exclu du sommet à la suite d'un coup d'État l'année dernière et que les Philippines, alliées des États-Unis dans le cadre du traité, soient en transition après une élection et soient représentées par leur ministre des affaires étrangères.

M. Biden a organisé un dîner pour les dirigeants à la Maison Blanche jeudi, et son administration a promis 150 millions de dollars pour des domaines tels que les infrastructures, la sécurité, la préparation aux pandémies et les énergies propres.

Les nouveaux engagements des États-Unis comprendront le déploiement d'un navire des garde-côtes américains dans la région pour aider à contrer ce que les États-Unis et les pays de la région ont décrit comme la pêche illégale de la Chine.

Les dépenses américaines font pâle figure en comparaison de celles de la Chine qui, rien qu'en novembre, a promis 1,5 milliard de dollars d'aide au développement à l'ANASE sur trois ans pour lutter contre le COVID-19 et alimenter la reprise économique.

Vendredi, M. Biden a annoncé la nomination d'un nouvel ambassadeur auprès de l'ASEAN, Yohannes Abraham, actuellement chef de cabinet de son Conseil de sécurité nationale, pour occuper un poste vacant depuis le début de l'administration de son prédécesseur Donald Trump en 2017. M. Biden travaille également sur d'autres initiatives, notamment l'investissement dans les infrastructures "Build Back Better World" et un cadre économique indo-pacifique (IPEF). Aucun des deux n'est finalisé.

Gregory Poling, expert de l'Asie du Sud-Est au sein du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, a déclaré que le sommet portait essentiellement sur le symbolisme, mais que l'économie restait la composante manquante, l'IPEF ne devant pas être lancé avant la visite de Biden au Japon plus tard en mai.

"Tout le monde semble heureux et le message diplomatique d'engagement est atterrant. Mais ... un modeste, pour le dire gentiment, 150 millions de dollars ne va impressionner personne", a déclaré M. Poling. "Cela laisse beaucoup de place à l'IPEF".

L'invasion de la Russie était également à l'ordre du jour avec l'ASEAN, les États-Unis espérant persuader les pays de l'ASEAN de faire davantage pour repousser Moscou.

Les pays de l'ANASE partagent de nombreuses inquiétudes des États-Unis quant à l'affirmation de la Chine, notamment sa revendication de souveraineté sur de vastes étendues de la mer de Chine méridionale où le Vietnam, les Philippines, Brunei et la Malaisie ont des revendications rivales. Ils restent également prudents à l'idée de se ranger plus fermement du côté des États-Unis, étant donné leurs liens économiques prédominants avec la Chine et les incitations économiques américaines limitées.

Ils ont été frustrés par un retard des États-Unis à détailler les plans d'engagement économique depuis que Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017.

Biden a d'abord annoncé l'intention de créer l'IPEF lors d'un sommet virtuel avec les dirigeants de l'ASEAN en octobre.

Des analystes et des diplomates ont déclaré que seuls deux des 10 pays de l'ASEAN - Singapour et les Philippines - devraient faire partie du groupe initial à s'engager dans des négociations dans le cadre de l'IPEF, qui ne propose pas actuellement l'accès élargi au marché que les nations asiatiques souhaitent compte tenu de la préoccupation de Biden pour les emplois américains.