Les chefs des finances du Groupe des sept démocraties industrielles ont entamé vendredi une réunion de deux jours en Italie afin de présenter un front commun sur la nécessité d'accorder un prêt à l'Ukraine et de s'opposer aux politiques industrielles "déloyales" de la Chine.

Toutefois, les commentaires des fonctionnaires avant la réunion de Stresa, dans le nord de l'Italie, suggèrent qu'aucun détail concret n'émergera sur la demande américaine d'un prêt à l'Ukraine garanti par les revenus futurs de quelque 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés.

"Nous proposerons d'utiliser les bénéfices exceptionnels des actifs russes pour les années à venir", a déclaré le ministre français des finances, Bruno Le Maire, à la presse avant la séance d'ouverture, consacrée à un examen général de l'économie mondiale.

"Comparons les propositions. Voyons quelle est la proposition la plus pratique, la plus efficace, la plus rapide à mettre en place", a déclaré M. Le Maire.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'un prêt pourrait s'élever à quelque 50 milliards de dollars, mais qu'aucun montant n'avait été convenu. D'autres responsables du G7 impliqués dans les négociations ont fait preuve de prudence, évoquant des aspects juridiques et techniques épineux à régler.

Les ministres seront rejoints samedi par le ministre ukrainien des finances, Serhiy Marchenko, dont le pays déchiré par la guerre s'efforce de contenir l'offensive russe dans le nord et l'est, plus de deux ans après l'invasion de son voisin par Moscou.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré que de nombreuses questions restaient en suspens concernant la proposition de prêt et qu'il ne s'attendait pas à ce que le G7 prenne une décision concrète à Stresa.

Dans ce cas, les fonctionnaires continueront à négocier dans l'espoir de progresser d'ici la réunion des chefs de gouvernement du G7 dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, du 13 au 15 juin.

La lutte contre la puissance croissante des exportations chinoises sera un autre thème central de la réunion, après que les États-Unis ont dévoilé la semaine dernière de fortes hausses des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, notamment les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Les États-Unis n'appellent pas leurs partenaires à prendre des mesures similaires, mais Mme Yellen a déclaré jeudi qu'elle souhaitait que les partenaires américains du G7 (Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada) montrent qu'ils étaient solidaires de Washington.

ÉVITER LA GUERRE COMMERCIALE

Le Français Le Maire a déclaré qu'il était nécessaire d'éviter une guerre commerciale avec Pékin, qui est "notre partenaire économique", mais que le G7 devait protéger ses intérêts industriels.

"Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de l'Europe, ni d'aucun pays du monde", a-t-il déclaré.

"Néanmoins, nous avons un problème avec les pratiques commerciales déloyales, le niveau élevé des subventions et les surcapacités industrielles (de la Chine).

Le ministre italien de l'économie, Giancarlo Giorgetti, qui présidait la réunion de Stresa, Rome assurant la présidence du G7 cette année, a déclaré que ce n'était peut-être qu'une question de temps avant que l'Union européenne n'emboîte le pas aux États-Unis en matière de droits de douane.

"Les États-Unis ont pris des décisions très strictes et l'Europe devra probablement se demander si elle doit faire de même", a-t-il déclaré vendredi à la télévision publique italienne RAI.

L'Italie espérait profiter du sommet pour relancer les négociations bloquées sur un impôt minimum mondial sur les multinationales, mais M. Giorgetti a déclaré que l'accord ne serait pas finalisé d'ici juin, comme cela avait été prévu précédemment.

Il a indiqué que les États-Unis, l'Inde et la Chine émettaient tous des réserves sur les termes de l'accord, qui a été signé par environ 140 pays en 2021 mais n'a jamais été pleinement mis en œuvre.

Le G7 se penchera également sur le projet d'impôt mondial sur la fortune des milliardaires, défendu par le Brésil et la France au sein du groupe élargi des 20 pays développés.

Mme Yellen a déclaré jeudi que les États-Unis ne pouvaient pas soutenir ce projet dans sa formulation actuelle.

M. Le Maire a déclaré vendredi que la France continuerait à faire pression en faveur de ce projet. "Il n'est plus acceptable que les plus riches échappent à l'impôt et tout le monde - tout le monde - doit payer sa juste part", a-t-il déclaré. (Reportage complémentaire de Giuseppe Fonte, édition de Keith Weir)