Les dirigeants qui se réunissent cette semaine lors d'un sommet à Paris sont prêts à soutenir les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, pour qu'elles prennent plus de risques afin d'augmenter les prêts, selon un projet de déclaration du sommet vu par Reuters.

Les banques multilatérales de développement devraient être au centre des discussions jeudi et vendredi dans la capitale française, lorsque près de 40 chefs d'État et de gouvernement se réuniront pour établir une feuille de route visant à alléger le fardeau de la dette des pays à faible revenu et à mettre plus de fonds à disposition pour le financement du climat.

L'an dernier, un groupe d'experts chargé d'examiner la situation des pays du G20 a constaté que la direction des prêteurs multilatéraux, les actionnaires gouvernementaux et les agences de notation étaient trop timorés face aux risques financiers qu'ils encouraient.

Le groupe d'experts a suggéré qu'une plus grande tolérance au risque pourrait libérer plusieurs centaines de milliards de dollars à moyen terme.

Une déclaration du sommet sur les banques multilatérales de développement, qui, en tant que projet, est susceptible d'être modifiée, appelle à un nouvel effort pour "optimiser l'utilisation du capital par les BMD et les encourager à prendre des mesures innovantes".

"Cela devrait inclure l'étude de l'incorporation d'une part prudente de capital exigible dans les cadres d'adéquation des fonds propres des BMD (et) la diversification de leurs sources de financement (y compris en étudiant l'émission de capital hybride)", indique la déclaration du sommet.

Le capital exigible correspond aux fonds que les actionnaires gouvernementaux devraient débloquer si une grande banque de développement subissait des pertes importantes qui épuiseraient le capital versé, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent.

Le capital hybride est un instrument financier que les banques de développement pourraient émettre auprès des investisseurs pour lever des fonds supplémentaires.

La déclaration indique que des augmentations de capital pourraient être envisagées pour certaines banques de développement non spécifiées, mais laisse au conseil d'administration de chacune d'entre elles le soin de déterminer si et quand une telle augmentation est nécessaire.

Les dirigeants devraient également soutenir les projets des pays riches visant à réorienter une partie de leurs droits de tirage spéciaux inutilisés au Fonds monétaire international - une monnaie de réserve mondiale - vers les banques de développement, notamment la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement. (Reportage de John Irish ; complément d'information et rédaction de Leigh Thomas ; édition de Sonali Paul)