Les puissances occidentales et les pays du reste du monde profiteront de la deuxième journée d'un sommet majeur en Suisse, dimanche, pour rechercher un consensus sur la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et souligner les inquiétudes concernant le coût humain de la guerre.

Un projet de déclaration finale du sommet, dont Reuters a eu connaissance, qualifie l'invasion de la Russie de "guerre" - un qualificatif que Moscou rejette - et appelle au rétablissement du contrôle de l'Ukraine sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et sur ses ports de la mer d'Azov.

Moscou présente ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine comme faisant partie d'une lutte plus large contre l'Occident, qui, selon elle, veut mettre la Russie à genoux. Kiev et l'Occident affirment que la Russie mène une guerre de conquête illégale.

Des dirigeants mondiaux, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, se sont réunis ce week-end dans une station de montagne pour tenter de renforcer le soutien international en faveur de la fin de la guerre.

De nombreux dirigeants occidentaux ont condamné avec force l'invasion, invoquant la Charte des Nations unies pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et rejetant les demandes du président russe Vladimir Poutine de récupérer certaines parties de l'Ukraine comme condition à la paix.

"Une chose est claire dans ce conflit : il y a un agresseur, qui est Poutine, et une victime, qui est le peuple ukrainien", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Certains dirigeants devraient partir plus tôt que prévu et les discussions de dimanche porteront sur l'élaboration d'une position commune sur la nécessité d'une sécurité nucléaire et alimentaire, ainsi que sur le retour des prisonniers de guerre et des enfants déplacés d'Ukraine pendant le conflit.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes que le Qatar avait contribué à la médiation du retour de la Russie d'au moins 30 enfants ukrainiens dans leurs familles.

"Il faudra une pression internationale. Il faudra que la communauté internationale, et pas seulement les États-Unis ou l'Europe, mais aussi des voix inhabituelles, braquent les projecteurs sur ce que la Russie a fait et qui est moralement répréhensible et doit être annulé", a-t-il déclaré.

Kiev affirme qu'environ 20 000 enfants ont été emmenés en Russie ou dans des territoires occupés par la Russie sans le consentement de leur famille ou de leur tuteur depuis le début de la guerre. Moscou rejette cette affirmation, affirmant qu'elle a protégé les enfants vulnérables de la zone de guerre.

Le projet de communiqué, daté du 13 juin, appelle au retour de tous les enfants déportés illégalement.

SUIVI

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a salué la participation de plus de 90 pays à la station balnéaire de Buergenstock, surplombant le lac des Quatre-Cantons, comme une preuve du soutien international à Kiev, même si certains alliés européens ont déclaré qu'une plus grande ouverture était nécessaire pour construire un plan de paix durable.

L'une des principales ambitions des organisateurs suisses et ukrainiens est d'annoncer dimanche le pays d'accueil d'une conférence de suivi destinée à tirer parti de l'élan suisse.

L'Arabie saoudite est l'un des favoris, et le ministre des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a déclaré que le royaume était prêt à soutenir le processus de paix, mais a averti qu'un règlement viable dépendrait d'un "compromis difficile".

Selon certaines sources, la recherche d'un équilibre dans la déclaration finale du sommet entre une condamnation directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une formulation permettant d'obtenir le soutien le plus large possible a fait partie du bras de fer diplomatique lors de l'événement.

Il reste à voir combien de pays soutiendront une déclaration finale commune, et le chancelier autrichien Karl Nehammer a cherché samedi à tempérer quelque peu les espoirs.

"Pour gérer les attentes, s'il vous plaît, l'essentiel est que nous soyons tous venus ici, que nous parlions, que de nombreuses nations et de nombreux continents se parlent... C'est l'essence même de cette conférence", a-t-il déclaré. "La paix et les processus de paix prennent du temps, ils se construisent millimètre par millimètre.