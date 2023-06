Le sommet sur la sécurité en Asie s'est ouvert vendredi, la concurrence accrue entre les États-Unis et la Chine devant dominer un week-end de discours de haut niveau, de tractations militaires en coulisses et de diplomatie délicate.

Le dialogue Shangri-La, qui attire des officiers supérieurs, des diplomates, des fabricants d'armes et des analystes de la sécurité du monde entier, se tient du 2 au 4 juin à Singapour.

Le premier ministre australien, Anthony Albanese, prononcera le discours principal vendredi soir, avant que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, et le nouveau ministre chinois de la défense, Li Shangfu, ne s'écharpent dans leurs discours au cours du week-end.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas depuis des décennies, les deux superpuissances restant profondément divisées sur tous les sujets, de la souveraineté de Taïwan au cyberespionnage, en passant par les différends territoriaux en mer de Chine méridionale.

L'espoir que le sommet de Singapour soit l'occasion de renouer les liens entre Washington et Pékin a été mis à mal la semaine dernière, lorsque M. Li a décliné une proposition de rencontre avec M. Austin.

Li, qui a été nommé nouveau ministre de la Défense de la Chine en mars, a été sanctionné par les États-Unis en 2018 pour des achats d'armes à la Russie.

Le discours d'Albanese intervient alors que l'Australie tente de trouver un équilibre délicat entre ses liens étroits avec les États-Unis et ses relations souvent tendues avec la Chine, qui achète la majeure partie de son précieux minerai de fer et qui est son principal partenaire commercial.

Un accord annoncé en mars pour l'achat de sous-marins américains à propulsion nucléaire menace de mettre à rude épreuve les liens fragiles de l'Australie avec Pékin, qui a critiqué le projet.

L'Australie doit décrocher 368 milliards de dollars australiens (250 milliards de dollars) sur trois décennies pour le programme de sous-marins, qui fait partie d'un pacte de sécurité plus large avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, connu sous le nom d'AUKUS.

L'Australie fait également partie du réseau de collecte et de partage de renseignements Five Eyes, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande - un groupement qui, selon les responsables chinois, fait partie de la "mentalité de guerre froide" persistante de l'Occident et d'une tentative de contenir sa montée en puissance.

Depuis son élection en mai 2022, le gouvernement travailliste Albanese a cherché à resserrer les liens avec les pays de l'ANASE. Le chef de la défense australienne a déclaré qu'en raison de la persistance de la concurrence entre grandes puissances dans la région, son pays se concentre sur la prévention des conflits et l'approfondissement de l'engagement avec ses partenaires, y compris les pays insulaires du Pacifique et les pays d'Asie du Sud-Est.

(1 $ = 1,4743 dollar australien)