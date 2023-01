Le soulagement des prix du pétrole permet à la roupie de remonter, mais les perspectives restent faibles.

La roupie s'échangeait à 82,8375 pour un dollar à 10 h 36 IST, contre 82,88 lors de la session précédente.

La chute des prix du pétrole ne fait probablement que retarder ce que nous pensons être inévitable sur la base de l'action récente des prix, a déclaré un trader d'une banque privée.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont peu changé dans les échanges asiatiques après avoir chuté de 4,4 % au cours de la session précédente, la plus forte baisse en plus de trois mois.

La paire USD/INR semble prête à passer au-dessus de 83 et nous pensons que cela se produira plus tôt que prévu, a ajouté le trader.

Mardi, la roupie a failli passer sous le niveau de 83. Les ventes présumées de dollars par la Reserve Bank of India (RBI) via les banques du secteur public ont une fois de plus aidé la monnaie locale à ne pas glisser sous ce qui est maintenant considéré comme un niveau psychologique majeur.

Tous les yeux seront tournés vers le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, a déclaré Kunal Sodhani, vice-président de la Shinhan Bank. Il a fixé le support pour l'USD/INR à 82,65 et la résistance à 83,10.

Les actions et les devises asiatiques ont eu un panorama mitigé sur la journée tandis que le Dollar Index a cédé une partie du rallye de mardi. Le procès-verbal, qui doit être publié pendant les heures de négociation aux États-Unis, fournira aux investisseurs des indications sur la poursuite de la hausse des taux.

Pour le début de l'année 2023, les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente les taux de 50 à 75 points de base (pb) supplémentaires et à ce qu'elle procède à de légères réductions plus tard dans l'année. Cela contraste avec les indications des responsables de la Fed selon lesquelles il n'y aura pas de réduction des taux en 2023.

Les primes à terme de la roupie ont baissé légèrement, le rendement implicite à un an se situant juste en dessous de 2 %. Les primes sont actuellement prises entre les swaps de vente/achat de la RBI d'un côté et l'interbancaire plus enclin à prendre des positions de l'autre côté, selon les traders.