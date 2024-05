Le soutien au Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a augmenté au cours des semaines précédant les élections de ce mois-ci, selon un sondage, ce qui laisse penser qu'il n'aurait besoin que d'un petit partenaire de coalition ou qu'il pourrait même remporter la majorité.

Depuis des mois, les analystes estiment que l'ANC n'atteindra pas 50 % des suffrages pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a 30 ans, sous la direction de Nelson Mandela, à la fin de l'apartheid.

Mais s'il obtient près de la moitié des voix ou plus, l'élection du 29 mai ne marquera pas un tournant, car l'ANC continuera à contrôler fermement la politique du pays.

Le sondage, mis à jour tous les jours de la semaine par le groupe de réflexion local, la Social Research Foundation (SRF), a évalué le soutien à l'ANC à 44,8 % vendredi, le dernier jour pour lequel des données sont disponibles, contre 37,7 % exactement un mois plus tôt, selon un scénario modélisé pour le taux de participation de 66 % observé lors des dernières élections nationales en 2019.

Les sondages d'opinion publiés en avril par Ipsos et en mars par The Brenthurst Foundation et SABI Strategy Group ont révélé que le soutien à l'ANC était inférieur de plusieurs points de pourcentage, à 40,2% et 39% respectivement.

Si l'ANC est contraint de se tourner vers des partis d'opposition plus importants comme l'Alliance démocratique ou les Combattants pour la liberté économique, qui ont obtenu 20,8 % et 10,8 % lors des élections de 2019, il est probable qu'ils devront céder plus de terrain dans les négociations visant à former un gouvernement de coalition.

Les analystes politiques ont vu le soutien de l'ANC augmenter dans les semaines précédant les précédents scrutins, attribuant cette tendance à sa campagne de proximité de grande envergure, au cours de laquelle des milliers de bénévoles font du porte-à-porte et ses dirigeants parcourent le pays pour vanter le bilan du parti.

Le parti uMkhonto we Sizwe (MK) de l'ancien président Jacob Zuma est une variable supplémentaire cette fois-ci, qui a fortement entamé le soutien à l'ANC et à d'autres partis après que M. Zuma l'a soutenu en décembre. Maintenant que l'augmentation initiale du soutien à MK s'est ralentie, l'ANC semble récupérer progressivement le soutien dont il bénéficiait.

Le sondage de suivi de la SRF s'appuie sur un échantillon de base d'environ 2 000 personnes, établi entre mars et avril, avec une marge d'erreur de 2,2 % à un niveau de confiance de 95 %. Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Depuis le 15 avril, le sondage incorpore 200 nouveaux répondants par jour, dont le nombre est augmenté chaque lundi à 300 jusqu'au 28 mai, la veille de l'élection.