Le soutien aux réfugiés augmente au milieu de l'exode dû à la guerre en Ukraine -UNHCR

"Nous sommes très encouragés", a déclaré Gillian Triggs, haut-commissaire adjoint à la protection de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, dans une interview accordée à Reuters Newsmaker.

Plus de 6,5 millions de personnes sont parties depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a près de quatre mois, beaucoup d'entre elles trouvant un logement dans des maisons privées ou des hôtels, ainsi que dans des logements parrainés par le gouvernement.

Une enquête de l'institut de sondage Ipsos a également montré vendredi que le monde est devenu plus compatissant envers les réfugiés, un résultat qui, selon l'institut, suggère que la guerre en Ukraine a accru l'ouverture du public envers les personnes fuyant la guerre ou l'oppression.

Quelque 78 % des personnes dans 28 pays pensent que les personnes fuyant un conflit ou des persécutions devraient pouvoir se réfugier dans un autre pays, contre 70 % dans un sondage réalisé en 2021.

Moins de personnes croient également que les frontières devraient être entièrement fermées aux réfugiés, avec 36% d'accord dans le sondage de vendredi, contre 50% un an plus tôt, reflétant en partie la diminution des préoccupations liées à la pandémie de coronavirus.

M. Triggs, du HCR, a déclaré qu'un certain niveau de fatigue pourrait s'installer et a averti les gouvernements de se préparer à reloger les Ukrainiens une fois que les logements privés seront épuisés.

"Nous constatons cette compassion au niveau mondial pour la situation en Ukraine car elle est tellement horrible", a-t-elle déclaré. "Nous commençons à voir le fardeau être transféré aux gouvernements locaux et nationaux".

Elle a déclaré que l'expérience consistant à aider les personnes fuyant l'Ukraine devrait aider les Européens à se préparer à une augmentation du nombre de personnes quittant leur foyer en raison du changement climatique à l'avenir.

"Avant l'Ukraine, l'Europe n'était absolument pas préparée à cela", a-t-elle déclaré. "(Elle) se préparait à résister à toute augmentation du nombre de personnes [...]. J'imagine qu'il y aura une remise en question de ce à quoi l'avenir ressemblera. Ils doivent prévoir un mouvement continu de personnes, notamment en ce qui concerne le climat."

La migration est l'une des questions politiques qui divisent le plus l'Europe depuis des années, le bloc faisant face à la pression croissante des personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique.

L'enquête Ipsos sur les attitudes envers les réfugiés a interrogé 20 505 personnes de 28 pays, dont l'Australie, l'Argentine, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suède, la Turquie et les États-Unis.

"Les attitudes sont devenues plus favorables depuis l'année dernière dans la plupart des pays interrogés, ce qui suggère que la crise ukrainienne a accru l'ouverture du public aux réfugiés et inversé certaines des inquiétudes générées par la pandémie", a déclaré Ipsos.

Un rapport distinct de l'organisme des Nations Unies a montré jeudi que quelque 89,3 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde en raison de persécutions, de conflits, d'abus et de violences à la fin de 2021.

Depuis lors, des millions d'autres personnes ont fui l'Ukraine ou ont été déplacées à l'intérieur de ses frontières, la hausse des prix liée au blocage des exportations de céréales devant attiser d'autres déplacements ailleurs.