Le soutien de l'Allemagne à une loi obligeant les entreprises de l'Union européenne à prendre des mesures si elles constatent que leurs chaînes d'approvisionnement violent les droits de l'homme est devenu incertain après que l'un de ses partis au pouvoir s'est rangé du côté des groupes d'entreprises qui s'opposent à la proposition.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, chef du parti démocrate libre, a expressément critiqué la loi cette semaine, se faisant l'écho des préoccupations des principales associations professionnelles qui estiment qu'elle crée une bureaucratie considérable et des incertitudes juridiques.

"Ce n'est pas le moment d'adopter une nouvelle directive sur la chaîne d'approvisionnement", a déclaré M. Lindner mardi.

L'opposition de son parti menace de compromettre ce qui semblait être un accord conclu après que les législateurs de l'UE et le Conseil des États membres sont parvenus à un accord politique le mois dernier. Elle risque également d'alimenter le prochain différend au sein de la coalition conflictuelle formée par les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, le FDP et les Verts.

Dans une lettre adressée à M. Scholz et dont Reuters a eu connaissance cette semaine, les présidents de quatre associations professionnelles - l'organisation patronale BDA, les associations industrielles BDI et DIHK et le lobby des travailleurs qualifiés ZDH - lui ont demandé d'opposer son veto au projet de loi, estimant que les propositions n'étaient "ni réalisables ni proportionnées".

Jeudi, le BDI a publié une étude montrant qu'une loi moins stricte sur la chaîne d'approvisionnement nationale, qui entrerait en vigueur en 2023, inciterait de nombreuses entreprises à réduire leurs réseaux de fournisseurs, certaines d'entre elles envisageant même de quitter complètement certains pays.

"Le bilan sur un an donne à réfléchir. L'énorme effort bureaucratique généré par la loi conduit de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, au bord du désespoir", a déclaré Siegfried Russwurm, président du BDI, en commentant les résultats.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré cette semaine que les discussions sur la proposition de loi européenne au sein de la coalition étaient toujours en cours. "La manière dont elle sera évaluée déterminera ensuite le vote de l'Allemagne dans les organes de l'UE", a déclaré le porte-parole.

Ce ne serait pas la première fois que l'opposition du FDP cause des maux de tête au sein de l'Union.

