PARIS, 7 décembre (Reuters) - Le soutien des Français au mouvement des "Gilets jaunes" faiblit pour la première fois depuis le 17 novembre, date de la première mobilisation contre la hausse du prix du carburant, selon un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio, publié vendredi.

Près de 66% des Français ont exprimé leur soutien ou leur sympathie envers le mouvement des "Gilets jaunes", d'après le sondage réalisé entre le 5 et le 6 décembre, soit une baisse de six points par rapport au sondage réalisé entre le 3 et le 4 décembre derniers.

En début de semaine, 72% des Français avaient dit soutenir ou bien avoir de la sympathie pour le mouvement. Ils étaient 71% les 27 et 28 novembre et 66% les 20 et 21 novembre.

Les soutiens sont plus importants chez les partisans du Rassemblement national (88%), de La France insoumise (83%) et du Parti socialiste (76%).

La cote de popularité d'Emmanuel Macron est ailleurs tombée ce mois-ci à 23%, soit un point de moins que François Hollande à la même période de son quinquennat, selon un sondage Elabe pour les Echos et Radio Classique paru jeudi.

Une autre enquête réalisée par Opinionway pour Public Sénat montre que les Français sont sceptiques quant à la capacité du chef de l'Etat à mener à bien les réformes programmées.

Le sondage Ifop-Fiducial a été réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 976 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Caroline Pailliez, édité par Jean-Philippe Lefief)