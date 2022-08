Le soutien du PM japonais Kishida chute, touché par des questions sur l'église et COVID

Les liens avec l'église, fondée en Corée du Sud dans les années 1950 et célèbre pour ses mariages de masse, sont devenus un casse-tête pour Kishida depuis le 8 juillet, lorsque l'ancien premier ministre Shinzo Abe a été abattu et que son assassin présumé a déclaré que sa mère avait été ruinée par l'église et a reproché à Abe de la promouvoir.

Selon un sondage réalisé en fin de semaine par le quotidien Mainichi Shimbun, le soutien de Kishida est tombé à 36% contre 52% il y a un mois, le plus bas depuis sa prise de fonction en octobre dernier.

Ceux qui pensent que les liens entre l'Église de l'Unification et le Parti libéral démocrate (LDP) de Kishida, le parti au pouvoir, sont soit "un problème extrême", soit "un problème quelconque", ont atteint 87 %. Seuls 4% pensaient que ce n'était pas du tout un problème.

Kishida a remanié son cabinet le 10 août et en a retiré certains membres ayant des liens avec l'église afin de tenter de renforcer son soutien, mais 68% des personnes interrogées ont déclaré ne pas approuver cette mesure contre seulement 16% qui l'approuvent.

Les nouveaux cas de coronavirus restent toujours aussi nombreux, ce qui incite 55 % des personnes interrogées à dire qu'elles n'approuvent pas la gestion de la situation par le gouvernement. Dimanche, Kishida lui-même a été testé positif au coronavirus, ce qui l'a contraint à annuler un voyage pour une conférence d'aide en Tunisie.

Sur la question des funérailles nationales d'Abe prévues pour le 27 septembre, qui seront payées par le gouvernement, 53 % des personnes interrogées ont déclaré être contre cette idée.