Le soutien de la Russie aux dirigeants militaires du Myanmar est inacceptable et déstabilisant, ses livraisons d'armes contribuant à alimenter un conflit qui est devenu une catastrophe pour le pays, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire américain.

Les États-Unis s'inquiètent de l'impact plus large de l'escalade de la crise au Myanmar depuis le coup d'État de 2021 et de la progression des liens de la junte avec la Russie, qui pourrait chercher à établir des bases militaires dans le pays, a déclaré à Reuters Derek Chollet, conseiller du département d'État américain.

"Tous ceux qui discutent avec Moscou doivent leur dire que la poursuite de leur soutien militaire à la junte est inacceptable. C'est déstabilisant", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au cours de son voyage en Asie du Sud-Est.

"Et ce n'est pas seulement un problème pour le Myanmar, c'est un problème pour cette région.

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis le coup d'État qui a mis fin à une décennie de démocratie timide. Selon les Nations unies, environ 1,2 million de personnes ont été déplacées par les combats, l'armée cherchant à écraser la résistance à son régime.

Les militants et les experts de l'ONU ont condamné la Russie, première grande puissance à exprimer son soutien à la junte, ainsi que la Chine, pour avoir fourni des armes à une armée qu'ils accusent d'atrocités systématiques à l'encontre des civils. La junte affirme qu'elle combat des "terroristes".

"Ce que j'ai vu au cours des dernières années, c'est une relation militaire qui ne fait que croître", a déclaré M. Chollet.

"Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la fourniture d'armes au Myanmar par la Russie principalement.

La Russie est devenue le plus proche allié du Myanmar depuis le coup d'État et alors que l'Occident renforce les sanctions à l'encontre des deux pays.

Le ministre russe de la défense et le plus haut diplomate se sont rendus au Myanmar, tandis que le chef de la junte, Min Aung Hlaing, s'est rendu en Russie à plusieurs reprises depuis 2021 et s'est vu décerner un doctorat honorifique.

M. Chollet a déclaré que l'administration Biden considérait la crise au Myanmar comme "la menace la plus grave" en Asie du Sud-Est, y compris l'instabilité, la criminalité transfrontalière et les stupéfiants illégaux.

Il a ajouté que les États-Unis soutenaient les efforts diplomatiques de l'Asie du Sud-Est au Myanmar et travaillaient avec ces pays pour engager l'opposition démocratique.

"Nous pensons que d'autres pays devraient faire la même chose... qu'ils devraient s'engager", a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que les pays de la région avaient exprimé leur inquiétude face aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

"Nous voulons gérer cette relation de manière responsable, nous voulons mettre des garde-fous dans les domaines où nous avons des divergences", a déclaré M. Chollet.

"Nous n'avons pas peur de la concurrence [...]. Il y aura des domaines de la relation qui seront conflictuels, parce que nous serons fondamentalement en désaccord, comme par exemple sur l'avenir de Taïwan".