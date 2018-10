"Nous espérons un dialogue plus constructif entre les autorités italiennes et européennes afin de surmonter cette situation qui porte atteinte à l'économie", a déclaré Antonio Patuelli dans un communiqué.

Le "spread" entre les titres à 10 ans allemands et italiens a atteint environ 340 points de base vendredi, son plus haut niveau depuis cinq ans et demi.

(Stefano Bernabei, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Patrick Vignal)