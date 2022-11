Le stand up comedy est en plein essor au Venezuela, mais la politique reste en dehors de la scène.

Rodriguez, 36 ans, se produit lui-même plusieurs jours par semaine dans ce qu'il décrit comme une sorte de catharsis pour faire face aux problèmes quotidiens, dans cet endroit improbable qui fait partie du nombre croissant de lieux de la capitale vénézuélienne qui attirent les amateurs de stand-up.

Mais la politique n'est pas nécessairement au menu.

Le public comme les humoristes sont épuisés par des problèmes tels que les coupures constantes d'électricité ou d'eau et l'inégalité croissante des revenus, a noté Rodriguez.

"Le sujet de (ce qui se passe dans) le pays n'est pas abordé dans les routines ou dans les blagues... les gens en ont généralement assez", a-t-il déclaré.

L'afflux de lieux de divertissement, notamment de cafés, de bars et de restaurants, survient après que le gouvernement a assoupli les réglementations économiques il y a trois ans, permettant davantage de transactions en dollars.

Ces nouvelles opportunités de monter sur scène, ainsi que l'augmentation des médias sociaux basés sur la vidéo tels que Tik Tok, ont été une aubaine pour les jeunes humoristes, selon les habitants.

Pourtant, malgré tous les gags sur la vie quotidienne, les nouvelles générations d'humoristes vénézuéliens ont tendance à éviter les blagues politiques.

"(L'humour des Vénézuéliens suit) le style de la comédie nord-américaine ... qui parle de la vie quotidienne, pas des questions politiques", a déclaré Laureano Marquez, 59 ans, humoriste et analyste politique renommé.

Marquez, qui a fait une tournée en Amérique du Sud et se produit actuellement en Espagne, a déclaré qu'un "climat de répression politique" a également incité les humoristes à éviter les sujets délicats.

Les autorités ont fermé plus de 50 stations de radio au Venezuela cette année, ce qui, selon les organisations non gouvernementales, constitue un effort pour contrôler l'information et donner aux médias d'État une hégémonie sur les communications et les guildes de journalistes.

Jeneil Tovar, une publiciste de 39 ans qui est passée à la comédie à plein temps il y a un an et demi, dit qu'elle est motivée par le fait de voir l'impact sur son public.

"C'est trop bon quand on trouve un but dans son travail quotidien, celui de faire rire", a-t-elle déclaré.