La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a exhorté mercredi l'Union européenne à accorder à son pays le statut de candidat à l'UE, arguant que cela aiderait la sécurité européenne, stimulerait l'influence régionale de l'Union et favoriserait la démocratie en Géorgie.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine ont demandé le statut de candidat à l'Union européenne des 27, mais l'UE n'a accordé ce statut qu'à l'Ukraine et à la Moldavie.

Les gouvernements de l'UE se sont dits prêts à accepter la candidature de la Géorgie, mais le pays doit d'abord accélérer les réformes dans des domaines tels que l'État de droit, l'indépendance de la justice et la liberté des médias.

"Le statut de candidat européen ne concerne pas seulement les recommandations démocratiques essentielles, mais aussi la future architecture de sécurité européenne. Il s'agit d'une question de stabilité à long terme", a déclaré M. Zourabichvili dans un discours prononcé devant le Parlement européen.

"Le statut de candidat consoliderait le rôle de la Géorgie en tant que force pro-européenne dans la région", a-t-elle ajouté. "L'Europe comprend l'importance de cette région pour le nouveau monde qui est en train d'émerger. Elle sait que la Géorgie n'est pas seulement un bastion démocratique et européen, mais aussi un élément central d'une mer Noire décrochée et d'un Caucase stable", a-t-elle ajouté.

Mme Zourabichvili a fait remarquer que la Géorgie était également un élément clé des nouveaux projets de connectivité au-dessus de la mer Noire et à travers le Caucase avec la mer Caspienne et l'Asie centrale, en un temps utile où l'UE cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en pétrole et en gaz en s'éloignant de la Russie.

"Promouvoir l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne fait partie d'une vision stratégique plus large concernant le nouvel ordre européen qui émergera de ce qui, j'en suis convaincue, sera une victoire ukrainienne", a-t-elle déclaré, soulignant la solidarité de la Géorgie avec Kiev contre l'invasion de la Russie.

La Russie est considérée comme un ennemi par de nombreux Géorgiens, Moscou ayant soutenu les séparatistes des régions géorgiennes séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud dans les années 1990. Des centaines de milliers de Géorgiens sont toujours déplacés à l'intérieur du pays après plusieurs épisodes de conflits ethniques sanglants.

Ces dernières années, le gouvernement géorgien a fait l'objet de critiques de la part d'observateurs qui estiment que le pays dérive vers l'autoritarisme.

"Nous accorder le statut de candidat servirait l'avenir démocratique et aiderait à préparer le terrain pour que toutes ces recommandations (de l'UE) soient pleinement mises en œuvre", a-t-elle déclaré.