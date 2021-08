Le stockage du carbone, entre nécessité et controverse

Mais les défenseurs de l'environnement ont tendance à se méfier du CSC, car l'industrie peut l'utiliser pour justifier la poursuite de l'utilisation des combustibles fossiles. Le CSC permet de transporter le CO2 depuis son lieu d'émission et de le stocker, généralement dans un site géologique, afin d'éviter son rejet dans l'atmosphère. Bien que cette technologie existe depuis des décennies, elle n'a pas encore été déployée à grande échelle car elle n'était pas rentable - jusqu'à présent.

Cette année, le coût de production du carbone, qui était bien trop bas pour dissuader de nombreux grands émetteurs, a atteint des sommets.

Sur le marché du carbone le plus établi, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, les permis de polluer ont atteint en juillet leur plus haut niveau, à près de 60 EUR la tonne.

De nombreux analystes estiment qu'un prix européen du carbone d'environ 100 euros est à portée de main d'ici la fin de la décennie, ce qui ferait pencher la balance en faveur du CSC.

Une autre grande économie, le Canada, est également confrontée à une hausse du prix du carbone après que la Cour suprême du pays a donné son feu vert, en mars, à une augmentation du prix du carbone, qui passera de 30 à 170 CAD la tonne d'ici 2030 (20,40 à 115,50 EUR sur la base des cours de change au 11 août 2021).

Une opportunité pour certains

La plupart des feuilles de route sur la manière d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, à savoir limiter la hausse des températures mondiales à moins de 1,5 degré Celsius, prévoient un développement considérable du CSC.

Pour les entreprises et les pays qui sauront s'y prendre, les possibilités sont énormes. Pour réaliser le scénario "zéro émission" de l'Agence internationale de l'énergie, le monde devrait passer de la capacité actuelle de captage de 40 millions de tonnes de CO2 par an à 7,6 milliards de tonnes par an en 2050 (soit un multiple de 190 fois).

Outre l'intérêt accru suscité par la hausse des prix du carbone, un déploiement plus important du CSC permettrait de réduire les coûts et de le rendre rentable grâce aux économies d'échelle.

"Si tant de gens parlent aujourd'hui du CSC, c'est en partie à cause de l'évolution du prix du carbone et de l'augmentation des coûts fiscaux", a déclaré Syrie Crouch, vice-président du CSC chez Royal Dutch Shell, qui s'est fixé pour objectif de capter et de stocker 25 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2035.

Shell participe à des projets de CSC en Europe, au Canada et en Australie.

Selon les données de l'AIE, le coût du piégeage du CO2, à l'exclusion du transport et du stockage, varie de 15 USD par tonne dans une usine de traitement du gaz naturel à plus de 300 USD par tonne dans une usine de piégeage direct dans l'air (PDA), qui aspire les émissions dans l'atmosphère et constitue la seule solution à émissions négatives.

La variation des coûts dépend de facteurs tels que la concentration de CO2 dans le gaz à capter.

Les coûts de transport et de stockage varient également en fonction des infrastructures existantes, de la distance à parcourir pour transporter le CO2 et de la structure utilisée pour le stockage.

Les coûts totaux du CSC commencent déjà à être gérables pour certains émetteurs, a déclaré Nick Cooper, PDG du développeur du projet Storegga. Storegga dirige le développement du projet Acorn CCS en Écosse, qui vise à utiliser les infrastructures pétrolières et gazières existantes pour stocker 5 à 10 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Ses partenaires sont Shell et la société pétrolière et gazière Harbour Energy.

La majorité des projets de CSC existants ou en cours de développement concernent des centrales électriques ou des sites de traitement du gaz naturel, mais les experts estiment qu'il faut multiplier les projets visant à installer des filtres CSC sur les cheminées d'usines telles que celles de l'acier et du ciment.

De grandes entreprises industrielles comme HeidelbergCement, LafargeHolcim, ArcelorMittal et Nippon Steel sont parmi celles qui envisagent de recourir au CSC pour atteindre leurs objectifs climatiques.

"Si vous êtes une industrie à fortes émissions et que vous ne planifiez pas activement la manière dont ces émissions seront évitées ou stockées à l'avenir, vous courez le risque d'immobiliser vos actifs, et ce risque augmente au fur et à mesure que les prix du carbone augmentent", a déclaré Mark Freshney, analyste de l'énergie au Credit Suisse.

Le géant de la chimie Ineos espère stocker à terme environ 1 million de tonnes de CO2 de son usine écossaise de Grangemouth sur le site d'Acorn et a signé en juillet un protocole d'accord avec Storegga.

"S'il n'y avait pas eu ce mouvement (dans les prix du carbone), nous n'aurions pas cette conversation sur le CSC. Cela a définitivement conduit à un changement radical", a déclaré Colin Pritchard, Energy Business Manager à Grangemouth.

Ineos développe également le projet Greensands CCS au large des côtes danoises qui, espère-t-elle, pourrait stocker jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés.

Suspicion

Cet empressement soudain, en particulier de la part des compagnies pétrolières qui peuvent utiliser le dioxyde de carbone pour augmenter la pression dans les anciens gisements afin d'extraire davantage de combustibles fossiles - actuellement l'utilisation la plus courante du CSC - laisse les défenseurs du climat méfiants, même s'ils comprennent l'urgence de trouver toutes les solutions possibles pour contrôler le changement climatique.

"L'installation de la technologie de capture du carbone sur les installations émettrices de gaz à effet de serre permet à ces installations de continuer à fonctionner, ce qui donne effectivement à ces émetteurs un permis de polluer indéfiniment", a déclaré un groupe de plus de 500 organisations internationales, américaines et canadiennes dans une lettre ouverte adressée à leurs décideurs en juillet.

Dans le même temps, certains projets existants se sont heurtés à des problèmes techniques.

Le projet australien Gorgon CCS, d'un montant de 3,1 milliards de dollars australiens (2,3 Mds$), une coentreprise comprenant Chevron, Royal Dutch Shell et Exxon Mobil, a été conçu pour stocker 4 millions de tonnes par an de CO2 dans un projet de gaz naturel liquéfié. Depuis qu'il a commencé à injecter du CO2 en août 2019, soit trois ans plus tard que prévu, il a injecté un total de 5 millions de tonnes d'équivalent CO2. "Comme tout ce qui est de cette ampleur, il y a des défis techniques à surmonter", a déclaré Crouch de Shell. Les leçons tirées de ce projet seront partagées avec l'industrie et les gouvernements et contribueront à faire avancer les projets futurs, a-t-elle ajouté.

À plus long terme, les partisans de la technologie affirment qu'elle jouera un rôle essentiel dans l'élimination du CO2 de l'atmosphère, plutôt que de se contenter de le capturer à la source, grâce à des méthodes telles que la capture directe dans l'air ou la bioénergie, dérivée de la biomasse renouvelable, avec capture et stockage du carbone (BECC).

Le producteur d'électricité britannique Drax cherche à développer les BECC dans ses unités de biomasse, ce qui, selon lui, pourrait en faire la première centrale électrique à émissions négatives au monde d'ici 2027.

Le PDG de Drax, Will Gardiner, a déclaré à Reuters qu'il faudrait à l'entreprise un investissement initial de 2 milliards de livres (2,8 Mds$) pour construire les centrales capables d'éliminer 8 à 9 millions de tonnes de CO2 par an, le CSC coûtant environ 100 par tonne.

"Comme les prix du carbone augmentent au niveau mondial, et si nous voulons atteindre un niveau de 1,5 degré, ils devront augmenter, ce sera un moyen très rentable d'éliminer le CO2 de l'atmosphère", a-t-il déclaré.

