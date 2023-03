Le premier projet mondial de stockage transfrontalier des émissions de CO2 a commencé à fonctionner dans un gisement de pétrole épuisé au large du Danemark, ont déclaré mercredi les partenaires Wintershall Dea et INEOS.

Le projet Greensand vise à injecter jusqu'à 8 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2030, après une phase de démonstration au cours de laquelle seuls de petits volumes seront stockés.

"Nous montrons qu'il est possible de capter, de transporter et de stocker le CO2 de manière sûre et fiable au-delà des frontières nationales", a déclaré Mario Mehren, directeur général de Wintershall Dea.

Le secteur de l'énergie se demande depuis de nombreuses années si le captage et le stockage du carbone est une technologie économiquement viable. En même temps, certains défenseurs du climat s'y sont opposés, estimant qu'il s'agissait d'un moyen de prolonger le statu quo en matière de combustibles fossiles plutôt que de se concentrer sur le développement des énergies renouvelables.

Mais les projets de stockage du CO2 dans les fonds marins ont pris de l'ampleur, d'une part parce qu'il est urgent de lutter contre le changement climatique, et d'autre part parce que l'augmentation du coût du CO2 dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) a renforcé l'argumentaire économique.

Les prix du carbone sur le SCEQE ont atteint 100 euros la tonne pour la première fois en février.

L'année dernière, la Belgique et le Danemark ont été les deux premiers pays au monde à signer un accord bilatéral sur le transport transfrontalier du CO2 en vue de son stockage permanent en mer.

"Nous avons maintenant besoin de plus d'accords bilatéraux pour relier les industries à forte intensité d'émissions aux sites de stockage de CO2 en mer du Nord", a déclaré M. Mehren.

La Norvège, qui a plusieurs projets de stockage de CO2 prévus et un en cours de réalisation, prévoit également de signer des accords bilatéraux pour le transport transfrontalier de CO2.

En janvier, Wintershall Dea a demandé au gouvernement allemand, qui interdisait auparavant le stockage du CO2 sur terre, de lever les obstacles juridiques à l'exportation du CO2.

L'entreprise a des projets à long terme pour développer une activité de capture de 20 à 30 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2040, y compris des accords avec la Norvège, où son homologue du secteur, E.ON, a également noué des liens.