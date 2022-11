Le streaming de Disney dépasse les objectifs de Wall street, mais les bénéfices ne sont pas au rendez-vous.

L'entreprise de divertissement dépense des milliards pour concurrencer Netflix Inc et d'autres pour les clients de la télévision en continu, alors que la télévision traditionnelle perd en popularité. Disney+ a déclaré 164,2 millions d'abonnés au cours du quatrième trimestre fiscal, dépassant les estimations de Factset qui prévoyaient 161 millions.

Le coût de la création de l'activité de streaming de Disney a entraîné une perte de 1,5 milliard de dollars dans l'unité de vente directe aux consommateurs, ce qui a nui aux bénéfices trimestriels.

Le bénéfice net des activités poursuivies a augmenté de 1 % pour atteindre 162 millions de dollars. En excluant certains éléments, Disney a gagné 30 cents par action, manquant l'objectif de Wall street.

Le chiffre d'affaires de 20,15 milliards de dollars pour le trimestre de juillet à septembre est également inférieur à l'estimation consensuelle de 21,25 milliards de dollars. Disney a déclaré avoir comptabilisé 1 milliard de dollars de perte de revenus au cours du trimestre, suite à la résiliation anticipée d'un contrat de film et de télévision afin de pouvoir utiliser le contenu sur ses propres services de streaming.

Disney a accumulé un total de 235 millions d'abonnements à travers les services de streaming Disney+, Hulu et ESPN+, soit un gain de 14,6 millions par rapport au trimestre précédent. Hulu a déclaré 47,2 millions d'abonnés, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente, et ESPN+ en a enregistré 24,3 millions, soit un gain de 42 % par rapport à l'année précédente, et Disney+ est en hausse de 39 % par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a répété les commentaires faits en août selon lesquels les pertes de son activité de vente directe aux consommateurs atteindraient un pic au cours de l'exercice 2022 qui s'est terminé le 1er octobre.

"Nous nous attendons à ce que nos pertes d'exploitation DTC se réduisent à l'avenir et que Disney+ atteigne encore la rentabilité au cours de l'exercice 2024", a déclaré le directeur général Robert Chapek. "En supposant que nous ne voyons pas de changement significatif dans le climat économique".

La version financée par la publicité du service Disney+ sera lancée aux États-Unis le 8 décembre, apportant une nouvelle source de revenus pour soutenir les milliards que la société dépense pour créer des films et des séries originales pour les services. Tim Nollen, analyste de Macquarie Research, a estimé que le volet publicitaire pourrait rapporter 800 millions de dollars supplémentaires l'année prochaine.

Les parcs à thème Disney ont affiché une croissance robuste malgré les restrictions de voyage liées au COVID-19 en Chine et l'ouragan Ida qui a forcé la fermeture temporaire de Walt Disney World en Floride en septembre.

Le groupe des parcs, expériences et produits de Disney a déclaré des revenus de 7,4 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les prévisions des analystes. Le bénéfice d'exploitation a atteint 1,5 milliard de dollars, soit plus du double de l'année précédente.

Nollen a écrit que les prix plus élevés, et la technologie que Disney utilise pour distribuer la demande, ont entraîné une augmentation de 40% des dépenses par personne depuis 2019.

Pour l'exercice financier, Disney a déclaré un bénéfice par action de 3,53 $, à l'exclusion de certains éléments, sur des revenus de 82,7 milliards de dollars.