Le studio indépendant A24 a été le grand gagnant de la cérémonie des Oscars de dimanche, remportant neuf prix sur ses 18 nominations, dont celui du meilleur film et les quatre prix d'interprétation.

Le film "Everything Everywhere All at Once" du studio a remporté sept Oscars, le plus grand nombre de la soirée, dont celui du meilleur film.

Le film de science-fiction a également remporté trois des quatre prix d'interprétation. Michelle Yeoh a été nommée meilleure actrice, tandis que Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis ont remporté les seconds rôles.

Ce n'est que le troisième film de l'histoire des Oscars à remporter trois des quatre prix d'interprétation, après "Un tramway nommé désir" (1951) et "Network" (1976). Aucun film n'a jamais remporté les quatre prix d'interprétation.

Cependant, Brendan Fraser a remporté le prix du meilleur acteur pour "La Baleine" d'A24, qui a également reçu le prix du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure.

Depuis l'apogée de Miramax dans les années 1990, un studio indépendant n'a jamais suscité autant d'attention, de talent et de succès au box-office, selon les initiés de l'industrie du divertissement.

En un temps utile, les grands studios hollywoodiens se sont réfugiés dans le familier, sortant des suites et ressassant de vieilles idées, A24 est en train de se forger une réputation en prenant des risques sur des projets originaux que les autres studios laissent de côté - y compris le frénétique et chaotique "Everything Everywhere All at Once", qui est son film le plus rentable avec 107,4 millions de dollars à l'échelle mondiale.

"En ce moment, ils ne sont pas seulement la première société indépendante, mais ils ont aussi créé une marque qui trouve probablement plus d'écho auprès de leurs clients que n'importe quelle autre société indépendante - plus que Miramax", a déclaré le PDG de Picturehouse, Bob Berney, un dirigeant très respecté dans le monde du cinéma indépendant. "Leur plus grande réussite est d'avoir créé une marque super cool qui fait des adeptes".

Cette année, A24 s'appuiera sur cet élan et augmentera sa production de films, de programmes télévisés et de documentaires de 30 %, selon une source familière avec le sujet, surfant sur la vague de la reconnaissance de l'industrie et sur son succès au box-office de 2022.

Parmi les prochaines sorties cette année figurent l'histoire d'amour "PastLives", qui a reçu un accueil critique enthousiaste au festival du film de Berlin ; la série de comédies sombres "Beef" pour Netflix, dans laquelle Ali Wong et Steven Yeun interprètent deux étrangers dont les vies entrent en collision lors d'un épisode de violence routière ; et le documentaire de Steph Curry "Underrated" pour l'Apple TV+.

"C'est vraiment un studio de rêve, parce qu'ils font des films qui se sentent tellement axés sur l'auteur", a déclaré la dramaturge et réalisatrice de "Past Lives", Celine Song, qui a déclaré que le studio permet aux réalisateurs débutants comme elle de "parler de leur propre voix".

La société new-yorkaise fondée par trois directeurs de cinéma - Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges, qui a depuis quitté la société - a débuté en 2012 en distribuant des films tels que "Spring Breakers". Une partie de son succès au box-office est venue du genre horrifique, avec des films acclamés par la critique comme "Hereditary" et "Midsommar". Elle s'est fait une réputation de créateur de goût à Hollywood avec des projets dirigés par des réalisateurs tels que "Lady Bird", "Moonlight" et "Uncut Gems".

Cette année, les 18 nominations d'A24 aux Oscars concernaient six films, ce qui la place en deuxième position derrière le géant Walt Disney Co. La société a obtenu ses premières nominations pour le meilleur film d'animation, "Marcel the Shell With Shoes On", le meilleur film étranger, "Close", et un maquillage et une coiffure exceptionnels, "The Whale". Huit interprètes de films A24 ont été nommés pour la première fois en tant qu'acteurs, notamment Yeoh, Quan, Curtis et Fraser.

TOUT, PARTOUT

Le premier film produit et financé par A24, en collaboration avec Plan B Entertainment de BradPitt, a été "Moonlight", qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2017. En moins de dix ans, le studio a obtenu 53 nominations aux Oscars, notamment pour "Lady Bird", "Minari" et "Room".

La liste des films d'A24 s'est développée au rythme de son flux de trésorerie, passant de trois films en 2016 à 15 en 2022. Au milieu du blocage mondial, elle a repris la production de films en utilisant ses propres capacités de production. Cette année, il est en passe de produire une quinzaine de films destinés aux salles de cinéma, huit documentaires et dix émissions de télévision.

L'utilisation parcimonieuse du capital par le studio - les budgets des films d'A24 varient de 5 à 50 millions de dollars - lui donne la possibilité de prendre des décisions plus créatives, selon la source proche du studio.

"Ils sont prêts à prendre des risques et à s'intéresser à des cinéastes et à des histoires que d'autres ne prendraient pas", a déclaré Claudette Godfrey, vice-présidente du cinéma et de la télévision pour le festival SXSW. "Je pense que c'est ce qui rend les choses intéressantes et que c'est la raison pour laquelle nous avons fini par nous aligner sur eux.

Le studio, qui emploie aujourd'hui 200 personnes à New York, Los Angeles et Londres, délaisse les campagnes de marketing cinématographique traditionnelles au profit de promotions numériques, comme les "doigts de hot-dog" en caoutchouc et les yeux globuleux de "EverythingEverywhere All at Once" qui ont pris d'assaut TikTok.

Le succès financier d'A24 au box-office lui a permis d'élargir son portefeuille créatif.

Il y a environ neuf ans, il a commencé à produire des séries télévisées en plus des films, s'attirant les louanges de la critique avec "Ramy", une série comique centrée sur un Américain musulman de première génération, et la série dramatique "Euphoria" de HBO, récompensée par un Emmy.

Le studio développe des séries pour plusieurs services de streaming et réseaux de télévision, dont deux séries HBO : "The Sympathizer", une adaptation télévisée de 100 millions de dollars du roman de Viet Thanh Nguyen, lauréat du prix Pulitzer, avec Robert Downey Jr. et "The Idol" des créateurs d'"Euphoria" et de The Weeknd.

Elle développe également "Sunny", un thriller pour Apple TV+ avec Rashida Jones et Hidetoshi Nishijima.

La portée mondiale des plateformes de streaming, ainsi que l'injection de 225 millions de dollars de la part d'investisseurs tels que Stripes et Neuberger Berman, au nom des fonds des clients, servent à attiser les ambitions d'A24, qui accélère sa production et s'étend à de nouveaux genres.

"A24 a acquis au fil du temps une réputation bien méritée de force puissante dans le monde du cinéma indépendant", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore, "dont le nom est devenu synonyme de divertissement filmé de qualité et récompensé, et qui compte désormais parmi les fournisseurs de cinéma de qualité les plus influents et les plus respectés, tant par les cinéastes que par le public."