Le sud de l'Europe propose un accueil chaleureux aux migrants énergétiques

Il n'est pas le seul à rechercher un mode de vie plus chaud et moins cher, car les offices de tourisme du sud de l'Europe ont profité de la crise du coût de la vie pour vanter les avantages de l'hivernage à l'étranger auprès des habitants des pays plus septentrionaux.

M. Varmalov, 50 ans, ainsi que sa femme et sa fille adolescente, ont quitté la côte baltique de la Pologne pour s'installer à Gran Canaria, dans les îles Canaries espagnoles, il y a deux mois et prévoient de rester pour les mois à venir.

"La crise économique et surtout la situation de guerre m'ont poussé ici", a déclaré Varmalov, qui est russe de naissance.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a fait grimper certains prix de l'énergie à des niveaux record en août. Ils ont baissé, mais sont susceptibles de rester élevés et ont conduit à des niveaux d'inflation douloureux.

Avant de quitter Gdansk, où il vit depuis 2016, Varmalov a calculé qu'il pouvait économiser 250 euros (259 $) sur son loyer chaque mois et payer 140 euros pour tous ses services publics et Internet, au lieu des 200 euros qu'il payait pour la seule électricité en Pologne.

Ce qu'il économise maintenant, il le dépense en sorties au restaurant, a-t-il dit, et profite également des promenades sur la plage pendant ses pauses déjeuner.

"La réalité est meilleure que mes attentes", a-t-il déclaré.

Le gouvernement régional des îles Canaries, où la température moyenne en hiver est de 20 degrés Celsius (68°F), a lancé une campagne sur les médias sociaux en septembre pour attirer les travailleurs à distance, comme Varmalov, et les retraités de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Suède.

"Ce n'est un secret pour personne, cet hiver sera marqué par une grande incertitude économique en Europe, mais aux Canaries, nous voulons renverser la situation", a déclaré Yaiza Castilla, la responsable régionale du tourisme, décrivant les îles comme un "refuge économique".

D'autres pays d'Europe du Sud voient également le potentiel.

En septembre, le ministre grec du tourisme s'est rendu en Autriche et dans des pays d'Europe du Nord, comme la Suède, pour "transformer cette énorme crise énergétique qui frappe l'Europe en une opportunité".

L'office du tourisme du Portugal a également fait campagne et son directeur Luis Araujo a déclaré que les attentes concernant les touristes hivernaux d'Europe du Nord étaient "très positives".

Les données touristiques soutiennent son optimisme.

Les données recueillies pour Reuters par le moteur de recherche de location de maisons HomeToGo ont montré que, par rapport à l'année dernière, les recherches provenant de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas ont augmenté de 36 %, 13 % et 3 % pour les logements d'hiver en Espagne, en Grèce et au Portugal, respectivement.

Gabriel Escarrer, PDG de la chaîne hôtelière espagnole Melia, a déclaré que les gens réservent des appartements et des suites pour deux ou trois mois cet hiver dans les îles Canaries, avec une présence notable de visiteurs scandinaves.

UN "REFUGE POUR L'HIVER" ET AU-DELÀ

Des visiteurs et davantage de résidents permanents arrivent également d'Allemagne, qui était fortement dépendante du gaz russe avant la guerre en Ukraine et qui s'inquiète d'éventuelles pénuries d'énergie en hiver.

Parmi les écoles qui inscrivent davantage d'étudiants étrangers, l'école allemande de Gran Canaria a reçu 40 demandes d'étudiants étrangers cette année, ce qui, selon elle, est plus élevé que les années précédentes, sans donner de chiffres précis.

Repeople, une association de co-working aux îles Canaries, a déclaré qu'elle avait été entièrement réservée pour le mois de novembre et remplie à 80 % pour le reste de l'hiver.

Parmi ceux qui occupent un créneau chez Repeople figure Heiko Schaefer, un freelance allemand de 31 ans, qui prévoit de rester jusqu'à Noël.

"La hausse actuelle des prix est une raison pour beaucoup de gens de partir plus au sud", a-t-il déclaré. "Cette île est un refuge pour l'hiver".

Les compagnies aériennes vont augmenter de 31 % le nombre de sièges disponibles à destination des îles Canaries, a déclaré l'office régional du tourisme.

TUI fly, la principale compagnie aérienne opérant entre l'Allemagne et les îles Canaries, a déclaré qu'elle augmenterait ses vols d'environ 10 %, ajoutant dans un communiqué que les coûts énergétiques étaient "un élément psychologique" pour pousser davantage de personnes vers le sud.

Airbnb, la société de location à court terme, a déclaré que les recherches de séjours hivernaux dans le sud de l'Europe ont triplé entre avril et juin.

COINCÉ CHEZ SOI OU UN DÉMÉNAGEMENT PERMANENT

Pour la majorité des Européens du Nord, cependant, partir vers le sud n'est qu'un rêve lorsque l'augmentation du coût de la vie signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre le luxe de voyager.

Au lieu de cela, ils font le plein d'articles pour se tenir au chaud, comme des couettes, des mijoteuses et des couvertures électriques, selon les chiffres des ventes au détail en Grande-Bretagne.

D'autres, en revanche, ont décidé de déménager définitivement.

Natasha Caldeiras, originaire du Kent, dans le sud de l'Angleterre, et sa famille déménagent juste avant Noël au Portugal, pays natal de son mari. Selon eux, les prix de l'énergie ont été l'élément déclencheur.

Mme Caldeiras pense que le temps plus chaud leur permettra d'allumer les chauffages pendant une période plus courte qu'en Grande-Bretagne, où leurs factures mensuelles s'élèvent à environ 200 livres (242 $) par mois et sont appelées à augmenter.

"Même avant la crise de l'énergie, nous aurions aimé être au Portugal en raison de la météo", a déclaré le jeune homme de 28 ans. "Mais avec la crise énergétique, (être au Portugal) nous donne plus de sécurité en raison du climat."

Murat Coskun, directeur général de la société de conseil immobilier Get Properties, a déclaré que la crise du coût de la vie "alimentait la tendance" des Britanniques à décider qu'il était temps de partir.

"Je ne pense pas que nous soyons encore au sommet", a-t-il déclaré. "L'hiver va être difficile".

(1 $ = 0,8270 livre)