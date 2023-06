Des températures caniculaires, associées à de fortes tempêtes de convection, devraient s'abattre sur le sud de la Chine dans les jours à venir, le temps chaud persistant faisant grimper la demande d'électricité et mettant les réseaux électriques à rude épreuve.

Au cours des trois prochains jours, la majeure partie du sud de la Chine devrait être frappée par des températures de plus de 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit), avec des températures dépassant même 40 degrés Celsius dans certaines zones locales, selon les prévisionnistes nationaux vendredi.

À l'instar de nombreuses régions d'Asie, la Chine a été frappée par des températures extrêmement élevées ces dernières semaines, à l'approche de l'été dans l'hémisphère nord. Lundi, Shanghai a connu sa journée de mai la plus chaude depuis plus de 100 ans. Les provinces du sud ont souffert d'une chaleur étouffante, mettant à l'épreuve les réseaux électriques alors que la demande de climatisation augmentait dans les foyers, les commerces et les industries.

La charge électrique dans les principaux centres industriels du sud, dont le Guangdong, a atteint des sommets historiques ces derniers jours. China Southern Power Grid, l'un des deux opérateurs de réseau du pays, a vu sa production atteindre 222 millions de kilowatts, se rapprochant ainsi de ses plus hauts niveaux historiques. Dans la capitale provinciale de Guangzhou, la charge électrique a atteint 21 millions de kW le 30 mai, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

Ces derniers jours, la charge électrique à Hainan a dépassé les 7 millions de kW pour la première fois, tandis que celle de Guangxi a battu des records non pas une fois, mais deux fois, selon les médias d'État, et d'autres augmentations sont attendues dans d'autres provinces du sud, dont le Yunnan et le Guizhou, dans les jours à venir.

Au cours de l'été 2022, la chaleur extrême en Chine a poussé les autorités à rationner la consommation d'électricité. La production hydroélectrique, essentielle dans les provinces géantes telles que le Sichuan, a également été affectée par des conditions de sécheresse prolongée.

De puissantes convections météorologiques ont également fait des ravages dans le centre de la Chine ces dernières semaines, avec des averses prolongées et même de la grêle qui ont dévasté la récolte de blé en cours dans le pays. Dans la province du Henan, connue pour être le grenier à blé de la Chine, des pluies modérées à fortes devraient se poursuivre au moins jusqu'au 4 juin.