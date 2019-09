Le sud-est de l'Espagne noyé par des pluies torrentielles

ORIHUELA, Espagne, 12 septembre (Reuters) - Le sud-est de l'Espagne a été placé en alerte renforcée vendredi en raison de pluies torrentielles qui ont provoqué jeudi des inondations spectaculaires et la mort de deux personnes.

Les deux victimes, un frère et une soeur de 51 et 61 ans, ont péri dans la région de Castille-La Manche. Leur voiture a été emportée par les flots, ont rapporté les secours.

Dans la région voisine de Valence, deux rivières sont sorties de leurs lits, entraînant l'évacuation de dizaines d'habitants.

"Nous avons eu 300 millimètres de pluie. Nous n'avons jamais vu ça en un siècle", a dit à la chaîne publique TVE Jorge Rodriguez, le maire de la commune d'Ontinyent, située au sud de Valence.

Les écoles de Valence et de la région de Murcie ont suspendu les cours et les autorités des zones les plus affectées ont recommandé aux habitants de rester chez eux, alors que le trafic ferroviaire et routier a été interrompu. (Jon Nazca à Orihuela, avec Emma Pinedo, Isla Binnie Jean-Stéphane Brosse pour le service français)