Un système de haute pression massif, connu sous le nom de "dôme de chaleur", qui a stagné au-dessus du sud-ouest des États-Unis, fera grimper les températures dans la région bien au-delà de 38 degrés Fahrenheit (38 C) jeudi, laissant des millions d'Américains en proie à la chaleur dans les jours à venir.

Quelque 30 millions de personnes, du nord de la Californie au Texas en passant par l'Arizona et l'est du Texas, étaient sous le coup d'alertes et d'avis de chaleur excessive émis par le National Weather Service jusqu'à samedi. Cette même région a souffert de semaines de chaleur extrême l'été dernier.

"Il fait tout simplement trop chaud", a déclaré Michelle Reynolds, 52 ans, qui se trouvait avec son chien Scott dans un parc de Modesto, en Californie. "Il ne fait pas seulement chaud pour nous, mais aussi pour les animaux.

Mme Reynolds a déclaré que la chaleur saisonnière semble s'aggraver d'année en année, semblant se résigner à ces conditions inconfortables.

"On ne sait jamais comment le climat va changer", dit-elle. "Nous vivons au jour le jour. C'est tout ce que l'on peut faire.

La température maximale devrait atteindre 44°C sur la piste de Las Vegas jeudi, ce qui constituerait un record pour le 6 juin. C'est encore moins chaud que les conditions attendues dans la Vallée de la Mort, en Californie, où la température devrait atteindre 121 F dans l'après-midi.

À Phoenix, la capitale de l'Arizona qui compte 1,6 million d'habitants, la température maximale devait atteindre 114 degrés Celsius, ce qui a obligé les autorités locales à ouvrir des centres de rafraîchissement dans les bibliothèques et à fermer certains sentiers de randonnée très fréquentés pendant la journée.

"Les températures chaudes se poursuivent et quelques records pourraient même être battus au cours des deux prochains jours", a déclaré le NWS de Phoenix dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

Plusieurs villes de la région ont connu l'été le plus chaud jamais enregistré en 2023. À Phoenix, la température maximale a atteint 110 degrés Celsius pendant 55 jours d'affilée, un record pour la ville où 645 personnes sont décédées dans la zone métropolitaine en raison de maladies liées à la chaleur l'été dernier.

Les prévisionnistes affirment qu'il est difficile d'établir un lien entre les records de chaleur enregistrés dans le sud-ouest des États-Unis ces dernières années et le changement climatique induit par l'homme, mais que de tels extrêmes deviennent plus fréquents en raison du réchauffement de la planète.

Selon les prévisionnistes du NWS, un dôme de chaleur est à l'origine des conditions dangereusement chaudes de cette semaine. Un dôme de chaleur est une crête d'air anticyclonique dans la haute atmosphère qui bloque et emprisonne l'air chaud tout en éloignant l'air plus frais, même la nuit.

Les prévisionnistes invitent les habitants de la région à rester à l'intérieur, à boire beaucoup et, si possible, à prendre des nouvelles de leurs voisins et de leurs proches.