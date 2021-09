Le suédois Assa Abloy achète des marques de Spectrum Brands pour 4,3 milliards

New York (awp/afp) - Le groupe suédois Assa Abloy a annoncé mercredi son intention de débourser 4,3 milliards de dollars (4 milliards de francs suisses) pour racheter à l'entreprise américaine Spectrum Brands ses marques de quincaillerie-rénovation pour la maison, allant des poignées et serrures de porte aux éviers.

La transaction permet à Assa Abloy, un géant mondial des produits et solutions dans le domaine des accès (sécurité et automatismes de portes), de renforcer son offre en Amérique du Nord et d'élargir son portefeuille de serrures électroniques et intelligentes, détaille un communiqué.

L'opération permet parallèlement à Spectrum Brands de solidifier ses finances et de simplifier son activité autour de trois domaines: les soins aux animaux, les produits pour la maison et le jardin comme les insecticides, les appareils électroniques pour la cuisine et les soins personnels.

Les activités cédées par Spectrum Brands avaient dégagé un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars lors de l'année fiscale se terminant en septembre 2020, avec notamment les marques Kwikset, Baldwin, Weiser, Pfister et National Hardware.

Basées en Californie, elles emploient 7500 personnes dans le monde et incluent plusieurs usines, aux Etats-Unis, au Mexique, à Taïwan, en Chine et aux Philippines.

