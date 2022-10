Le suspect de l'agression du mari de la présidente de la Chambre des représentants, Mme Pelosi, devrait être formellement inculpé.

Le bureau du procureur de San Francisco a déclaré qu'il prévoyait de déposer des accusations formelles contre le suspect David DePape, 42 ans, dans le courant de la journée. Une audience de mise en accusation est prévue mardi.

DePape était détenu dans une prison de San Francisco après avoir été inculpé de tentative de meurtre, d'agression avec une arme mortelle, de maltraitance des personnes âgées, de coups et blessures, de cambriolage, de menaces envers un fonctionnaire ou un membre de la famille et d'autres délits.

La police n'a pas proposé de motif pour l'agression de vendredi contre Paul Pelosi, 82 ans, qui, selon le bureau de sa femme, a été opéré pour une fracture du crâne et des blessures aux mains et au bras droit, bien que les médecins s'attendent à un rétablissement complet.

L'incident a alimenté les craintes de violence politique à moins de deux semaines des élections de mi-mandat du 8 novembre qui décideront du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, dans le climat politique américain le plus vitriolique et polarisé depuis des décennies.

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré quelques heures après l'attaque qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. L'intrus a crié "Où est Nancy ?" avant d'attaquer, selon une personne informée de l'incident qui a parlé à Reuters sous couvert d'anonymat.

Le suspect pourrait également faire face à des accusations fédérales, si les enquêteurs déterminent qu'il voulait s'attaquer à l'orateur. DePape avait une liste de personnes qu'il voulait cibler, a rapporté lundi CBS News, citant des sources anonymes des forces de l'ordre.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le rapport de CBS.

La présidente de la Chambre des représentants, âgée de 82 ans, elle-même démocrate et deuxième dans la ligne constitutionnelle de succession à la présidence des États-Unis, se trouvait à Washington au moment de l'agression.

Elle s'est envolée pour San Francisco pour être auprès de son mari, et a publié une déclaration samedi exprimant sa consternation quant au fait qu'"un homme violent a fait irruption dans notre maison familiale, a exigé de me confronter et a brutalement attaqué mon mari Paul."

Après avoir été arrêté à la maison, DePape a été emmené dans un hôpital de San Francisco, mais il n'a pas été précisé s'il était là pour des soins médicaux ou psychiatriques, ou les deux.