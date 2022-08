Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie est accusé de tentative de meurtre - procureur

Matar, un homme de 24 ans originaire de Fairview, New Jersey, a été mis en accusation tard vendredi pour tentative de meurtre au second degré et agression au second degré, a déclaré le procureur du comté, Jason Schmidt, dans un communiqué.

M. Schmidt a déclaré que les organismes d'application de la loi de l'État et fédéraux, y compris dans le New Jersey, s'efforçaient de comprendre la planification et la préparation qui ont précédé l'attaque et de déterminer si des accusations supplémentaires devaient être portées.

L'auteur d'origine indienne Rushdie, qui a passé des années à se cacher après que l'Iran ait exhorté les musulmans à le tuer à cause de son roman "Les Versets sataniques", a été poignardé au cou et au torse sur scène lors d'une conférence vendredi. Après des heures d'opération, Rushdie était sous respirateur et incapable de parler vendredi soir.

Reuters n'a pas pu établir immédiatement si Matar, qui avait acheté un laissez-passer pour l'événement à la Chautauqua Institution, dans l'ouest de l'État de New York, avait une représentation légale.

Un examen préliminaire des comptes de médias sociaux de Matar par les forces de l'ordre a montré qu'il était favorable à l'extrémisme chiite et au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC), selon NBC New York.

Matar est né en Californie et a récemment déménagé dans le New Jersey, indique le rapport de NBC New York, ajoutant qu'il avait un faux permis de conduire sur lui.

Des agents du FBI se sont rendus vendredi soir à sa dernière adresse connue, à Fairview, un arrondissement du comté de Bergen situé juste en face de Manhattan, de l'autre côté du fleuve Hudson, a rapporté NBC New York.

La police de New York et du New Jersey n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport de NBC New York.

La police a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas établi de motif pour l'attaque contre Rushdie, 75 ans, qui était présenté pour donner une conférence sur la liberté artistique à un public de plusieurs centaines de personnes lorsque l'agresseur s'est précipité sur la scène et s'est jeté sur le romancier. Rushdie vit avec sa tête mise à prix depuis 1989.