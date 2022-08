Le suspect de l'attentat contre Salman Rushdie comparaîtra devant le tribunal jeudi.

Hadi Matar, 24 ans, est accusé d'avoir blessé Rushdie, 75 ans, vendredi, juste avant que l'auteur des "Versets sataniques" ne donne une conférence sur la scène d'une retraite éducative près du lac Erie.

Il doit être mis en accusation à 13 h HAE, a déclaré le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, dans un courriel.

Le suspect a comparu devant un tribunal du comté samedi et a plaidé non coupable d'un chef d'accusation de tentative de meurtre au second degré et d'un chef d'accusation supplémentaire d'agression au second degré après une plainte pénale déposée par les procureurs.

Il a été placé en détention provisoire sans caution.

L'attaque survient 33 ans après que le leader suprême de l'époque, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, ait émis une fatwa, ou édit, appelant les musulmans à assassiner Rushdie l'année suivant la publication des "Versets sataniques".

L'écrivain d'origine indienne vit depuis lors avec sa tête mise à prix pour ce livre qui, selon certains musulmans, contient des passages blasphématoires sur l'Islam.

En 1998, le gouvernement iranien pro-réforme du président Mohammad Khatami a pris ses distances avec la fatwa, affirmant que la menace contre Rushdie - qui vivait caché depuis neuf ans - était terminée. Mais en 2019, Twitter a suspendu le compte du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à cause d'un tweet affirmant que la fatwa contre Rushdie était "irrévocable."

Les dirigeants politiques, y compris ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont qualifié l'attaque de la semaine dernière d'atteinte à la liberté d'expression.

Dans une interview publiée par le New York Post mercredi, Matar a déclaré qu'il respectait Khomeini mais n'a pas voulu dire s'il avait été inspiré par la fatwa. Il a dit avoir "lu quelques pages" des "Versets sataniques" et regardé des vidéos YouTube de l'auteur.

"Je ne l'aime pas beaucoup", a déclaré Matar à propos de Rushdie, comme le rapporte le Post. "C'est quelqu'un qui a attaqué l'Islam, il a attaqué leurs croyances, les systèmes de croyance".

Le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré lundi que Téhéran ne devait pas être accusé d'être impliqué dans l'attentat. On pense que Matar a agi seul et le motif n'est pas connu, a déclaré la police.

Son avocat, Nathaniel Barone, a déclaré avoir été laissé dans l'ignorance de l'interview du Post et n'avoir autorisé aucune conversation avec des sources extérieures.

Matar, qui est d'origine libanaise, est un Américain musulman chiite qui est né en Californie.

Les procureurs affirment qu'il a pris un bus pour se rendre à la Chautauqua Institution, une retraite située à environ 19 km du lac Erie, où il a acheté un laissez-passer pour la conférence de Rushdie, selon le New York Times.

Des témoins ont déclaré qu'il n'y avait pas de contrôles de sécurité évidents et que Matar n'a pas parlé pendant qu'il attaquait l'auteur. Il a été arrêté sur place par un policier d'État après avoir été plaqué au sol par des membres du public.

Rushdie a subi de graves blessures lors de l'attaque, notamment des lésions nerveuses au bras, des blessures au foie et la perte probable d'un œil, a déclaré son agent.