Le suspect de la fusillade dans le métro de New York comparaît pour la première fois devant un tribunal

Frank Robert James, 62 ans, a été arrêté mercredi dans le sud de Manhattan, mettant fin à une chasse à l'homme de 30 heures pour retrouver le seul suspect recherché dans une attaque qui a troublé les usagers du réseau ferroviaire rapide métropolitain le plus important et le plus fréquenté des États-Unis et a renouvelé les appels à une plus grande sécurité dans le métro.

James a été placé en garde à vue à environ 13 km du lieu de l'attaque de mardi, qui s'est déroulée pendant l'heure de pointe du matin, alors que le train N-line en direction de Manhattan entrait dans une station de métro dans le quartier de Sunset Park à Brooklyn.

Selon la police, 10 personnes ont été abattues, dont cinq hospitalisées dans un état critique mais stable, et 13 autres ont été blessées dans la bousculade de passagers terrifiés qui se sont déversés du wagon de métro enfumé sur le quai de la station de la 36e Rue. Tous devraient survivre.

Le tireur a disparu dans le pandémonium, mais les enquêteurs ont déclaré qu'ils ont établi James comme suspect lorsqu'un balayage de la scène du crime a permis de trouver une carte de crédit à son nom et les clés d'une camionnette U-Haul qu'il avait louée et laissée en stationnement à plusieurs pâtés de maisons.

Les autorités présentes sur les lieux ont également récupéré le pistolet semi-automatique Glock 9 mm utilisé lors de l'attaque, ainsi que trois chargeurs à longue durée de vie, une torche, une hachette, un sac de feux d'artifice et un récipient d'essence, selon les documents de la police et du tribunal.

Le lendemain, les enquêteurs ont retrouvé la trace de James dans le quartier d'East Village à Manhattan grâce à des informations fournies par des résidents qui l'ont reconnu à partir de photos recherchées, certains d'entre eux ayant posté des observations sur les médias sociaux, a indiqué la police. Il a été placé en garde à vue sans incident, selon les responsables.

Le New York Times et le New York Post, citant chacun des sources policières, ont rapporté que James lui-même a alerté la police de l'endroit où il se trouvait mercredi dans un appel qu'il a passé à une ligne d'information depuis un fast-food McDonald. Ces rapports n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par Reuters.

Une plainte pénale déposée par les procureurs fédéraux mercredi devant le tribunal de district de Brooklyn a inculpé James d'un seul chef d'accusation pour avoir commis une attaque terroriste ou une autre attaque violente contre un système de transport de masse - un crime passible d'une peine maximale de prison à vie.

Il devait faire sa première comparution devant le tribunal jeudi, a déclaré le bureau du procureur américain à Brooklyn.

James, originaire du Bronx avec des adresses récentes à Philadelphie et Milwaukee, avait déjà été arrêté neuf fois à New York et trois fois dans le New Jersey, selon la police de New York (NYPD).

Le suspect de la fusillade dans le métro, décrit par des témoins oculaires comme portant des vêtements d'ouvrier du bâtiment, est accusé d'avoir déclenché deux fumigènes à l'arrière du wagon de métro quelques instants avant d'ouvrir le feu sur ses compagnons de voyage.

Les autorités n'ont proposé aucun motif possible pour l'agression. Mais selon un affidavit du FBI déposé dans le cadre de l'affaire, James a posté un certain nombre de vidéos YouTube adressant des déclarations au maire de la ville de New York sur les sans-abri et le système de métro.

Un compte YouTube appartenant apparemment à James a été supprimé mercredi pour avoir violé les "directives communautaires" de la plate-forme de vidéo en ligne, a indiqué la société.

En plus des objets trouvés dans la station de métro, les fouilles de l'appartement de James et d'un casier de stockage à Philadelphie ont permis de découvrir d'autres magazines d'armes de poing et de fusils, des munitions, un Taser et une fixation de canon de pistolet pour un silencieux, a déclaré le FBI.