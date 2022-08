Le suspect de la fusillade du 4 juillet près de Chicago sera mis en accusation

Le suspect, Robert Crimo, 21 ans, devait comparaître devant une cour de circuit du comté de Lake à 11 heures, heure locale, où il pourrait enregistrer un plaidoyer sur l'acte d'accusation du grand jury.

Il est détenu sans caution depuis qu'il a été arrêté après la fusillade lors de la célébration du 4 juillet à Highland Park, Illinois, qui a fait sept morts et plus de trois douzaines de blessés. S'il est reconnu coupable des accusations de meurtre, il risque une peine obligatoire de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Ce bain de sang s'inscrit dans le cadre d'une récente recrudescence des fusillades de masse aux États-Unis, alimentant un débat de longue haleine entre les partisans d'un contrôle plus strict de la possession d'armes à feu et ceux qui s'opposent à toute restriction du droit constitutionnel des Américains à porter des armes.

Deux de ces attaques les plus marquantes ont eu lieu dans une école d'Uvalde, au Texas, où un tireur a abattu 19 enfants et deux enseignants, et dans un supermarché d'un quartier majoritairement noir de Buffalo, dans l'État de New York, où une fusillade a fait 10 morts.

Le suspect de Highland Park avait planifié l'attaque depuis des semaines, selon les procureurs. Le matin du défilé, il est monté sur un toit le long du parcours du défilé et a tiré plus de 70 coups de feu sur les spectateurs qui se trouvaient dans la rue en contrebas, selon les documents judiciaires. Il a ensuite pris la fuite vêtu de vêtements féminins et maquillé pour cacher ses tatouages faciaux.

Un fusil semi-automatique Smith & Wesson, similaire à un AR-15, a été retrouvé sur les lieux, et une arme similaire se trouvait dans une voiture conduite par le suspect lorsqu'il a été arrêté, selon les procureurs.