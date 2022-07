Le suspect de la fusillade lors du défilé du 4 juillet a échappé aux mesures de protection "drapeau rouge" de l'Illinois

Ces révélations ont soulevé des questions quant à l'adéquation des lois de l'État sur les "signaux d'alarme", alors même qu'un procureur a qualifié le système de "solide" lors d'une conférence de presse annonçant sept accusations de meurtre au premier degré contre le suspect de 21 ans, Robert E. Crimo III.

Le sergent Chris Covelli du bureau du shérif du comté de Lake a déclaré plus tôt dans la journée que Crimo avait acheté légalement un total de cinq armes à feu, y compris l'arme présumée du meurtre, bien qu'il ait attiré l'attention des forces de l'ordre à deux reprises pour un comportement suggérant qu'il pourrait se faire du mal ou en faire aux autres.

Le premier cas était un appel d'urgence-911 d'avril 2019 signalant que Crimo avait tenté de se suicider, suivi en septembre de la même année par une visite de police concernant des menaces présumées "de tuer tout le monde" qu'il avait adressées à des membres de sa famille, a déclaré Covelli.

Selon Covelli, la police intervenant lors du deuxième incident a saisi une collection de 16 couteaux, un poignard et une épée au domicile de Crimo à Highland Park, Illinois, la banlieue de Chicago où la fusillade a eu lieu lundi. Mais aucune arrestation n'a été effectuée car les autorités n'avaient pas, à l'époque, de cause probable pour le placer en détention, a déclaré le sergent du shérif.

"Aucune plainte n'a été signée par l'une des victimes", a expliqué Covelli.

Plus tard dans la journée de mardi, une déclaration distincte de la police d'État de l'Illinois a raconté que l'agence avait reçu un rapport de la police de Highland Park déclarant que Crimo représentait un "danger clair et présent" après les menaces présumées contre des proches en septembre 2019.

À l'époque, cependant, Crimo ne possédait pas de carte d'État "d'identification des propriétaires d'armes à feu (FOID)" qui pourrait être révoquée ou une demande de FOID en cours à refuser. L'implication de la police d'État dans cette affaire était donc close, a déclaré l'agence.

La police d'État a également déclaré qu'aucun parent ni personne d'autre n'était disposé "à aller de l'avant avec une plainte officielle" ou à fournir "des informations sur les menaces ou la santé mentale qui auraient permis aux forces de l'ordre de prendre des mesures supplémentaires".

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS PASSÉE

Trois mois plus tard, à 19 ans, Crimo a demandé sa première carte d'identité, sous le parrainage de son père. Mais comme aucune ordonnance d'interdiction de port d'arme ou autre action en justice contre Crimo n'avait jamais été demandée, "il n'y avait pas de base suffisante pour établir un danger clair et présent et refuser la demande de carte d'identité", a déclaré la police d'État.

Crimo a passé quatre vérifications des antécédents pour l'achat de ses armes, toutes effectuées en 2020 et 2021, bien après les incidents de 2019 qui ont attiré l'attention de la police, selon la police d'État.

La police d'État a déclaré que la seule infraction détectée dans les antécédents criminels de Crimo lors des vérifications des antécédents était la possession illégale de tabac en 2016, et qu'"aucun rapport d'interdiction de santé mentale" de la part de prestataires de soins de santé n'a fait surface.

La police d'État a déclaré que lorsque les agents qui se sont rendus au domicile de la famille au sujet des menaces présumées de Crimo en septembre 2019, ils lui ont demandé "s'il avait envie de se faire du mal ou de faire du mal aux autres", et qu'"il a répondu "non"."

"De plus, et c'est important, le père a affirmé que les couteaux étaient les siens et qu'ils étaient rangés dans le placard (de son fils) pour être conservés en sécurité", a déclaré la police d'État. "Sur la base de ces informations, la police de Highland Park a rendu les couteaux au père plus tard dans l'après-midi".

Un certain nombre de politiciens américains des deux partis ont demandé instamment la promulgation et l'application plus généralisée de lois "drapeau rouge", qui permettent généralement aux tribunaux d'émettre des ordonnances restrictives permettant aux autorités de confisquer les armes à feu des individus, ou de les empêcher d'acheter des armes, lorsqu'ils sont considérés comme une menace importante pour eux-mêmes ou pour les autres.

Mais Reinhart, le procureur de l'État qui a inculpé Crimo mardi, a été incapable d'expliquer comment Crimo pouvait être autorisé à obtenir légalement des armes sans que la menace présumée de 2019 et le rapport de "danger clair et présent" ne déclenchent les mesures de "drapeau rouge" de l'État.

Le Congrès a adopté le mois dernier un projet de loi national sur la réforme des armes à feu comprenant des dispositions visant à fournir un financement fédéral aux États qui administrent les lois sur le drapeau rouge.