Le suspect de la mort par balle d'un évêque de Los Angeles est accusé de meurtre

David O'Connell, 69 ans, originaire d'Irlande et l'un des nombreux évêques auxiliaires de l'archidiocèse catholique de Los Angeles, a été retrouvé assassiné samedi après-midi dans la chambre de sa maison de Hacienda Heights, déclenchant une intense chasse à l'homme pour retrouver le tueur.

Le meurtre a stupéfié l'archidiocèse, qui est le plus grand des États-Unis avec quelque 5 millions de paroissiens, alors que les catholiques du monde entier se préparaient à observer le mercredi des Cendres et la période de pertinence de six semaines connue sous le nom de Carême.

Le suspect, Carlos Medina, a été arrêté lundi par les adjoints du shérif du comté de Los Angeles sur la base d'un tuyau anonyme d'une personne qui a rapporté avoir observé Medina se comporter bizarrement et commenter que l'évêque lui devait de l'argent, a déclaré le shérif Robert Luna.

Medina, 61 ans, a été placé en garde à vue après une confrontation de plusieurs heures avec les forces de l'ordre à son domicile de Torrance, au sud de Los Angeles, selon le département du shérif.

Il a été inculpé d'un chef d'accusation de meurtre par utilisation d'une arme à feu, et devait être mis en accusation plus tard dans la journée de mercredi, a déclaré le bureau du procureur du comté.

Le motif du meurtre fait toujours l'objet d'une enquête, mais Luna a déclaré que Medina est le mari de la gouvernante de O'Connell et qu'il avait auparavant effectué lui-même des travaux au domicile de l'évêque.

L'archevêque de Los Angeles, Jose Gomez, a rendu hommage à O'Connell en tant qu'"homme de paix".

"Chaque jour, il s'efforçait de faire preuve de compassion envers les pauvres, les sans-abri, les immigrés et tous ceux qui vivent en marge de la société. Il était un bon prêtre", a déclaré M. Gomez aux journalistes lundi.

O'Connell a été le fondateur et le président d'un groupe de travail catholique qui a aidé des dizaines de migrants entrés aux États-Unis sans accompagnateurs adultes.

Il a acquis une réputation dans les années 1990 pour avoir cherché à réparer les relations entre les résidents des quartiers déchirés par les émeutes et les forces de l'ordre après le passage à tabac filmé de l'automobiliste noir Rodney King par un groupe de policiers blancs de Los Angeles, selon le Los Angeles Times.